Día redondo para el Confía Balonmano Base Oviedo en Vallobín (29-19)
El conjunto de Daniel Bandrés, en una exhibición coral, barre al Alcobendas después de la foto de familia de los equipos del club
n. l.
Confía Base Oviedo: Juan Gamallo, Jorge Ureña (4), Pablo Granda (2), Javi Sanz (1), Emi Franceschetti (3), Elián Goux (10), Javi Colías –siete inicial–, Raúl Blanco (3), Joaquín Pérez (2), Tomás Pérez, David Pulgar (1), Rubén Menéndez, Hélio Pina (3), Gonzalo Pulgar y Juan Prieto.
Balonmano Alcobendas: David López, Alejandro Colón (10), Óscar Moreno (1), Sergio Lozano, José María Gutiérrez (1), Anthony Pinto (1), Diego Lita (2) –siete inicial–, Darío Aguado (3), Jaime Suárez, David Ventas (1), Yago Abad, Óscar Ruiz, Jesús Fernández, Christian Maidana, y Alejandro Rodríguez.
Marcador cada cinco minutos: 3-0, 7-1, 8-2, 10-2, 13-5, 17-7 (descanso); 19-12, 22-12, 26-14, 28-14, 28-17 y 29-19.
Polideportivo de Vallobín: Unos 600 espectadores.
Día especial en Vallobín. Todo salió redondo para el Confía Base Oviedo, desde la toma fotográfica de los equipos de cantera hasta el pitido final del encuentro de División de Honor Plata, con un triunfo clave ante Balonmano Alcobendas (29-19), que permite al equipo de Daniel Bandrés seguir creciendo y acumular dos victorias consecutivas para sumar ya 16 puntos en la clasificación.
Lo cierto es que el Confía Base Oviedo saltó a la pista con una concentración plena, tanto en ataque como en defensa, sabiendo que era un partido que no se le podía escapar de ninguna de las maneras. En siete minutos de partido, un parcial de 5-0, que obligó a los madrileños a consumir su primer tiempo muerto. Los azules siguieron enchufados y aumentaron su renta, provocando un nuevo tiempo muerto visitante (13-3). Los madrileños ofrecieron una tímida reacción, pero rápidamente Confía Base Oviedo retomó el ritmo y la defensa. Al descanso, 17-7 y cuatro penaltis detenidos por Juan Gamallo.
En la segunda parte, el partido se reanudó con una mayor igualdad, aunque un nuevo tirón llevó la ventaja ovetense hasta los catorce goles (28-14), reducidos al final. En la próxima jornada, el conjunto carbayón visitará al Anaitasuna.
