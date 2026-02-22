La Escuela Ciclista Las Mestas, lista para un año de amplio calendario
Un total de 66 corredores componen este año la Escuela de Ciclismo Las Mestas, 34 en categoría escuela, 18 cadetes y 14 juniors. Los componentes del club, que se presentó ayer en las instalaciones de Sidra Menéndez –en la imagen– se felicitan por el aumento de la participación femenina, con ocho niñas en los equipos. Luismi Granado, presidente de Las Mestas, subraya la amplitud del calendario, con pruebas por toda España y en Portugal.
- Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
- Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
- Las dos vidas truncadas por el accidente mortal de Gijón: un reputado funcionario de prisiones y un gruista muy querido en Arroes
- Las familias de los fallecidos tras el brutal accidente en la avenida Constitución de Gijón, rotas: 'Es duro de asimilar
- Una mujer se encuentra un bebé olvidado de madrugada y en plena calle en Gijón: 'Soy madre y aún tengo mal cuerpo
- Horario y recorrido del gran desfile de Carnaval de Oviedo: todo lo que hay que saber del acto con 2.000 participantes, ocho charangas y 47 participantes
- Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
- Conmoción por el accidente con dos muertos en Gijón en el que perdió la vida un gruista de 41 años: 'Era muy buena persona