La Escuela Ciclista Las Mestas, lista para un año de amplio calendario

Un total de 66 corredores componen este año la Escuela de Ciclismo Las Mestas, 34 en categoría escuela, 18 cadetes y 14 juniors. Los componentes del club, que se presentó ayer en las instalaciones de Sidra Menéndez –en la imagen– se felicitan por el aumento de la participación femenina, con ocho niñas en los equipos. Luismi Granado, presidente de Las Mestas, subraya la amplitud del calendario, con pruebas por toda España y en Portugal.