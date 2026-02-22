El funeral de Maximino Martínez será en la iglesia de San Pedro de La Felguera
Los restos mortales del histórico presidente de la Federación Asturiana de Fútbol descansan en la sala 22 del Tanatorio de Langreo
Asturias está de luto por la muerte a los 79 años de edad de Maximino Martínez, expresidente de la Federación Asturiana de Fútbol y una figura clave en el desarrollo del fútbol asturiano durante las últimas tres décadas. El funeral, de cuerpo presente, será este lunes 23 de febrero, a partir de las 13:00 horas, en la iglesia parroquial de San Pedro de La Felguera, en Langreo. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial de Noreña. Sus restos mortales descansan en la sala 22 del Tanatorio de Langrego.
Durante los 27 años en los que estuvo al frente de la Federación renovó al completo las instalaciones federativas en Roces, una de las primeras en recibir el césped sintético, e ideó una nueva sede unificada de la Federación Asturiana y de la Mutualidad de Futbolistas, también en Gijón. Fue la ciudad en la que pasó sus últimos años, arropado por su hijo, Fredi.
Maxi accedió a la presidencia de la Federación Asturiana el 24 de octubre de 1994, aunque en los seis años anteriores había formado parte de la junta directiva de Manuel Vega-Arango. Primero como vocal, luego como vicepresidente. Su influencia fue más allá de Asturias. Maxi fue también uno de los grandes apoyos de Ángel María Villar durante los años como presidente de la Federación Española de Fútbol.
Tras la marcha de Villar, Maximino Martínez mantuvo su influencia con Luis Rubiales, que le distinguió con la insignia de oro y brillantes. El asturiano, además, fue presidente de la Mutualidad de Futbolistas Españoles. Vinculado desde su juventud al fútbol, fue jugador del Siero, Condal, Piloñesa, Astorga y Europa. Tras colgar las botas, su etapa como directivo se inició en el Unión Popular de Langreo, siendo además fundador del Lada Langreo.
