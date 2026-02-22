El fútbol nacional también llora la pérdida de Maximino Martínez: “Ha muerto uno de los nuestros”

La muerte de Maximino Martínez ha trascendido las fronteras del Principado. Su enorme implicación en el mundo del fútbol a lo largo de sus 79 años de vida dejó una huella que fue mucho más allá de Asturias. Fueron muchos los amigos y personalidades del fútbol español los que se acercaron al Tanatorio de Langreo para trasladar el pésame a sus familiares. Entre ellos, el expresidente de la Federación Española, Luis Rubiales, visiblemente emocionado. “Es uno de los hombres con más alma y arrojo que he conocido en mi vida”, expresa. Otro que también tuvo buenas palabras hacia él, aunque no pudiese estar de cuerpo presente, es el histórico dirigente Ángel María Villar, con quien mantenía una estrecha relación con el asturiano. “Hay que guardarle un minuto de silencio en todos los rincones. Un minuto no, diez”, comenta a LA NUEVA ESPAÑA.

Además de los 27 años en los que estuvo al frente de la Federación Asturiana de Fútbol, Maximino Martínez también tuvo una importante vinculación con la RFEF. Fue vicepresidente de la Federación Española tanto con Ángel María Villar como con Luis Rubiales, y también responsable de las categorías inferiores de la selección nacional. El primero de estos comandó la etapa dorada de la Selección durante los 29 años como máximo mandatario y cree firmemente que Maximino también contribuyó a esos éxitos. “Cuando fuimos campeones del mundo y de Europa, entre todos ellos, Maximino también tiene mérito. Era un hombre muy trabajador, un ejemplo y muy querido por otros. Estoy muy triste porque hoy ha muerto uno de los nuestros”, asegura.

Ambos se conocieron en el mundillo, pero su relación fue más allá. “Además de ser un gran hombre de fútbol, era una gran persona. Ha muerto un hombre extraordinario”, lamenta, mientras recuerda su época en la Federación. “Estuve con él muchos años y me fue tremendamente leal. Me apoyó para ser presidente y siempre le estaré muy agradecido”. Sobre su persona, Villar lo define como “un hombre recto y muy querido por todos”. El dirigente tratará de estar este lunes en el funeral -a las 13:00 horas, en la iglesia parroquial de San Pedro de La Felguera-, aunque se encuentra de viaje y no lo puede garantizar. “Mi alma ya está con él. Nos volveremos a ver en el más allá”, apostilla.

La odisea de viaje de Luis Rubiales

El que sí pudo estar el domingo en Langreo fue Luis Rubiales. El dirigente canario (presidente de la RFEF entre 2018 y 2023), realizó una odisea para estar presente en el tanatorio de Langreo: tres aviones, cuatro horas de coche y un largo viaje en el día que terminó como empezó, en Granada. “Siempre estaré en deuda con un gran hombre y un ser humano único, bravo e indomable, pero a la vez tierno y sensible. A él, a Elena (su mujer) y a toda su familia les aprecio muchísimo”, afirma Rubiales. De hecho, con él en el cargo, la RFEF le concedió a Maximino la máxima distinción federativa: la insignia de oro y brillantes. “Fue un honor”, destaca.

Otro de los miembros con el que coincidió durante su etapa en la RFEF fue Gerardo González Otero, exsecretario general de Villar hasta 2003. “Es el dirigente al uso de aquellos momentos. Una persona que quizá no tiene una formación universitaria, pero tiene una preparación importante porque había mamado el fútbol desde la base. En aquella época era capaz de pintar la línea del campo, ir a recoger a futbolistas… un todoterreno”, afirma. Una pérdida importante que llora el fútbol asturiano, pero también el nacional.