El Horizonte Atlética gana al Sanse y se acerca a la cabeza de Primera

El Horizonte Atlética logró derrotar al Sanse (30-27) y se acerca a cinco puntos del segundo puesto del grupo B de Primera Nacional, que da derecho a disputar la fase de ascenso. Los 9 goles de Adrián Fernández Cuevas impulsaron a los avilesinos. Por su parte, el Royal Premium cayó derrotado ante Maravillas (26-33) pese a llegar al descanso tres arriba y el Auto-Center Principado perdió con el Pinto (18-24).