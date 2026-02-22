La lucha por el primer puesto en la Tercera Federación de Asturias se recrudece: así fue la jornada de fútbol en el Principado

Las batallas en la Tercera Federación de Asturias están bastante definididas, pero lejos de resolverse. Parecía que la que están librando el Llanera y el Covadonga se empezaba a decantar a favor del líder pero lo que ha sucedido esta jornada demuestra que no es así. Quedan trece jornadas por disputarse y aún falta mucho para saber qué equipos seguirán en esta categoría la próxima campaña, ya sea porque descienden o porque logran el ascenso.

El Covadonga no falla y aumenta la presión al líder

Los ovetenses, con doblete de Montes, tiran de efectividad para superar al Praviano

PRAVIANO, 1-COVADONGA, 3 CD Praviano: Ali (2), Trapiello (2), Gabancho (2), Dani Lara (3), Luis Nuño (2), Fer Villar (2), Beberide (2), Argüelles (2), Gayol (2), Tomás (2), Alecs (2). Cambios: Carlos (2) por Alecs, min.46. Juan Menéndez (2) por Gayol, min. 67. Iza (2) por Luis Nuño, min. 74. Del Oso (2) por Gabancho, min.74. Omar (2) por Argüelles, min.77. CD Covadonga: Javi (2), Madrigal (2), Trabanco (3), Morilla (2), Arias de Haro (2), Cueto (3), Iván (3), Aitor Elena (2), Vicente (2), Montes (3), Jorge (2). Cambios: Sergio (2) por Montes, min.70. Ruiz (2) por Iván, min. 70. Bautista (2) por Arias de Haro, min. 77. Thompson (s.c.) por Vicente, min. 84. Goles: 0-1, min. 23: Montes. 1-1, min. 34: Dani Lara. 1-2, min. 55: Montes. 1-3, min. 66: Cueto, penalti. Árbitro: Hernández Cortina (delegación de Gijón). Amonestó a los locales Beberide y Nuño, y a los visitantes Iván, Vicente, Thompson y Sergio. Santa Catalina: 300 espectadores.

Nacho Fernández, Pravia

El Covadonga se impuso por 1-3 al Praviano en Santa Catalina, en un encuentro en el que los ovetenses fueron superiores y supieron aprovechar mejor sus ocasiones, especialmente en una segunda mitad muy efectiva.

El conjunto visitante salió con más presencia, llevando el peso del juego ante un Praviano que trataba de ordenarse atrás y buscar transiciones rápidas. Fruto de ese dominio llegó el 0-1 en el minuto 23, cuando Montes culminó una acción ofensiva.

La reacción local no se hizo esperar. Dani Lara, uno de los más destacados del Praviano, firmó el empate en el 34 tras una buena llegada. Sin embargo, tras el paso por vestuarios el Covadonga volvió a imponer su ritmo. Montes, muy activo durante todo el choque, anotó su segundo tanto en el minuto 55 para establecer el 1-2 y devolver la iniciativa a los visitantes. El Praviano movió el banquillo en busca de soluciones, pero le costó generar peligro claro ante una defensa bien plantada.

El golpe casi definitivo llegó en el minuto 66, cuando el colegiado señaló penalti a favor del Covadonga. Cueto asumió la responsabilidad desde los once metros y no falló, firmando el 1-3 que encarrilaba el encuentro para los visitantes.

De ahí al final, el Covadonga controló el partido con solvencia, mientras el Praviano, pese a los cambios introducidos por su técnico, no encontró la fórmula para recortar distancias. Con buena presencia de aficionados en las gradas, el choque dejó constancia de la superioridad del conjunto ovetense, que sumó tres puntos y recorta así la distancia con el líder, el Llanera, que empató el sábado en el campo del Navarro.

La estrategia impulsa al Colunga

TUILLA, 1-COLUNGA, 2 Tuilla: Guillermo (1), Sergio (2), Milu (2), Lele (1), Said (1), Galo (1), Diego (1), Monasterio (1), Sergio Flórez (1), Kang (1), Isra (1). Cambios: Robert (1) por Isra, min. 58. Naya (s. c.) por Galo, min. 70. Mini (s. c.) por Lele, min. 85. Colunga: Delgado (1), Santi (1), Nacho (1), Saúl (1), Rodri (1), Hugo (1), Jandro (2), Nico (1), David (1), Pedro (1), Rodri López (2). Cambios: Guille (1) por Nacho, min. 68. Miguel (1) por Rodri L., min. 68. Blanco (1) por Nico, min. 81. Rubén (s.c.) por Pedro, min. 90. Juanse (s.c.) por David, min. 90. Goles: 0-1, min. 31: Nacho. 1-1, min. 47: Monasterio. 1-2, min. 78: Nico. Árbitro: Vázquez Iglesias (delegación de Oviedo). Amarillas a los visitantes: Hugo, Nico y David. El Candín: Unos 250 aficionados.

C. San Miguel, Tuilla

Dos goles a balón parado, dos golazos, del Colunga le sirvieron a los visitantes para tumbar a un combativo Tuilla que con esta derrota ve cómo se complica sobre manera su pelea por la permanencia en Tercera.

El Siero resuelve tras un inicio dubitativo

SIERO, 2-TITÁNICO, 0 Siero: Aitor (1); Donate (2), Robert (1), Martín (2), Nacho (2), Edu (1), Gamarra (2), Guille Fano (2), Dani (2), Sené (3) y Noé (2). Cambios: Vigil (1) por Robert, min. 37; Juan (2) por Martín, min. 65; Riki (1) por Noé, min. 65; Sergio (1) por Guille Fano, min. 65; Carlos (1) por Sené, min. 80. Titánico: Damián (1); Alejandro García (1), Álvaro Díaz (1), Pablo Flórez (1), Barbón (1), Adrián García (2), Joan López (1), Juan Laine (1), Eloy (2), Samuel Armayor (2) y Óliver García (1). Cambios: Jairo Vidal (1) por Juan Laine, min.67. Adrián García (1) por Pablo Flórez, min. 67; Casti (1) por Álvaro Díaz, min. 75; Ian Rodríguez (1) por Eloy, min. 75; Sergio Carcedo (1) por Barbón, min. 78 Goles: 1-0, min. 39: Noé; 2-0, min. 69: Sené. Árbitro: Ballesteros Méndez (Gijón). Amonestó al local Vigil y a los visitantes Barbón, Pablo Flórez, Joan López y Jairo Vidal. El Bayu: 450 espectadores.

Jaime Ríos, Pola de Siero

El Siero se llevó los tres puntos en El Bayu en un encuentro que no comenzó con comodidad para los locales. Al conjunto sierense le costó entrar en el partido y durante los primeros diez minutos de cada periodo se mostró impreciso, concediendo alguna opción aislada fruto de errores puntuales. Con el paso de los minutos, el Siero se asentó, ganó presencia en el centro del campo y encontró mayor fluidez por las bandas.

El primer gol llegó en el minuto 39, cuando Noé enganchó una volea desde la frontal que se coló por la escuadra, imposible para Damián. Tras el descanso se repitió el guion, pero el Siero volvió a mostrarse más efectivo y, en el 69, una buena combinación entre Gamarra y Juan terminó con un pase atrás que Sené remató a placer para hacer el 2-0. A partir de ahí el juego perdió ritmo, el Titánico lo intentó sin peligro y el Siero incluso pudo ampliar la ventaja con un disparo al palo, en un final sin incidencias reseñables.

L’Entregu rasca un punto

Un gol de Alberto Arias al final neutraliza el tanto de Sidi para firmar las tablas en el duelo entre aspirantes a colarse en el play-off de ascenso

MOSCONIA, 1-L’ENTREGU, 1 C.D. Mosconia: Víctor (2), Muñiz (3), Gonzalo (3), Berlanga (3), Nico Arce (3), Ríos (2), Sidi (2), Brito (2), Pablo Ares (2), Samu (3) y Morcillo (2). Cambios: Uche (2) por Morcillo, min. 70. Dani Palacio (2) por Ares, min. 70. Fagir (1) por Ríos, min. 81. Campomanes (1) por Samu, min. 88. Javi Perera (s.c.) por Sidi, min. 88. L’ Entregu: Gonzalo Ardura (3), Pablo Rodríguez (3), Cris Ferreiro (3), Mateo Casas (2), Kike Meaurio (2), Javi Meana (2), Javi Gutiérrez (2), Pacoli (2), Leyder (2), Mario Canal (2) y César (2). Cambios: Kasee Aly (s.c.) por Meaurio, min. 63. Alberto Arias (3) por Javi Gutiérrez, min. 68. Carlos Figar (1) por Kasee Aly, min. 73. Goles: 1-0, min. 67: Sidi. 1-1, min. 87: Alberto Arias. Árbitro: Villa Martín (Oviedo). Amarillas a los locales Morcillo, Gonzalo y Berlanga, y a los visitantes Javi G. y el entrenador Valera. Marqués de la Vega de Anzo:_Buena entrada.

N. L., Grado

Reparto de puntos en el Vega de Anzo en un choque entre conjuntos que quieren colarse en la zona noble de la tabla. El 1-1 se decidió en una segunda mitad más animada y con alternativas en el marcador.

Ya la primera parte fue intensa, con el L’Entregu mejor plantado de inicio. Presionó arriba el conjunto visitante y dificultó la salida de balón del Mosconia, especialmente por la banda derecha, donde Maurio fue determinante y generó varias llegadas.

Los visitantes encontraron profundidad con cambios de orientación y diagonales. La ocasión más clara llegó tras una internada por la derecha y un pase atrás dentro del área pequeña: el remate lo atrapó Víctor en dos tiempos. Con el L’Entregu ligeramente superior, el partido se fue al descanso sin goles y todo abierto para lo que venía después del descanso.

En la segunda mitad, el Mosconia salió con más iniciativa, mejor que el rival. Comenzó a combinar con mayor fluidez el equipo local y a merodear el área rival, aunque sin generar ocasiones claras durante varios minutos. El encuentro se mantuvo equilibrado hasta que, tras una acción individual por la derecha, Ríos superó a Aly en velocidad, llegó a línea de fondo y asistió atrás. Brito remató de primeras, el balón golpeó en el palo y el propio delantero aprovechó el rechace para hacer el 1-0, premiando el regreso de los vestuarios de los locales.

El tramo final estuvo marcado por la polémica. En el minuto 86, el L’Entregu reclamó penalti por un choque de Berlanga con un atacante dentro del área. El árbitro no señaló la falta y amonestó al entrenador visitante, Valera, por protestar desde el banquillo esa acción polémica.

Dos minutos después llegó el empate. Un centro desde la izquierda de Pacoli encontró a Alberto Arias sin marca en el área. Su remate cruzado superó a Víctor, algo descolocado, y supuso el 1-1 definitivo.

A pesar del empate final, el Mosconia sigue conservando una renta de siete puntos sobre L’Entregu. Además, con este 1-1 tiene a su favor el goal-average particular entre ambos.

Un gran inicio basta al Caudal ante un peleón Llanes

El equipo de Mieres ganaba 2-0 a los diez minutos de juego y sentenció en la segunda parte para agrandar su diferencia en la clasificación con L’Entregu

CAUDAL, 3-LLANES, 1 Caudal: Álex González (1);_Sergio Ordóñez (1), Mario Sánchez (1), Alburquerque (1), Borja Rodríguez (1), Vicente Antuña (2), Agus Porto (2), Diego Boza (2), Julio Delgado (2), Montequín (3) y Claudio Medina (3), Cambios: Michael (1) por Vicente Antuña, min. 70. Cris Acerete (1) por Diego Boza, min. 75. Marcos Noya (s.c.) por Montequín, min. 86. Llanes: Javi Moral (1);_Hugo Muñoz (1), Iván Múgica (2), Bamba (1), Pablo Álvarez (1), Richi (2), Arturo Batalla (2), Álex Bauti (1), Pedro Bayón (1), Álvaro Viña (2) y Pablo Maya (1). Cambios: Wade (2) por Hugo Muñoz, min. 65. Javi Varela (s.c.) por Bamba, min. 77. Javi Huerta (s.c.) por Pablo Maya, min. 77. Goles: 1-0, min. 6:_Claudio Medina. 2-0, min. 10:_Montequín. 2-1, min. 25:_Iván Múgica. 3-1, min. 63:_Montequín. Árbitro: Ismael Iraqui Rato (Gijón). Amonestó por el Caudal a Vicente Antuña, Agus Porto, Julio Delgado y a Trabanco, en el banquillo, y por el Llanes a Bamba, Pablo Álvarez, Arturo Batalla y Javi Varela. Hermanos Antuña: unos 250 espectadores en las gradas.

Dani Ruiz, Mieres

El_Caudal toma distancia con su perseguidor, L’Entregu, tras ganar con solvencia al Llanes, un equipo peleón pero que pagó el gran inicio del equipo de Mieres, que se adelantó a los seis minutos, cuando Claudio Medina recibió un balón aéreo que tras control y giro, supuso el 1-0 a favor del equipo de mierense. Salieron los locales en tromba y fruto de ello lograron el 2-0 en el minuto 10, obra de Montequín al rematar un centro lateral de su compañero Sergio Ordóñez.

Se estiró un poco el Llanes y Álvaro Viña gozó de una oportunidad de batir al meta local, pero este detuvo su disparo. Siguió buscando el gol el cuadro visitante y en el minuto 25 Iván Múgica, en una jugada en la que había muchas piernas por delante, metió el pie y batió al meta Enol_González, acortando distancias y echándole sal a un partido que parecía setenciado. El juego fue poco vistoso hasta el descanso.

En el comienzo de la segunda parte, el Caudal ajustó líneas y volvió a tener el dominio que tuvo al principio, pero fue el cuadro visitante, con una ocasión de Álvaro Viña, el más peligroso en el conjunto llanisco, el que estuvo cerca de marcar. De nuevo, el Caudal tomó las riendas del partido y en el minuto 63, tras un córner botado por Diego Boza, Montequín batió a Javi Moral. De ahí al final, el juego se interrumpió mucho sin que el marcador se moviera más. n

El Ceares corta la racha del Sporting Atlético

CEARES, 0-SPORTING ATLÉTICO, 0 Ceares: Rodri (2); Rafa Felgueroso (3), Matheus (2), Madeira (2), Layman (2), Pedro (2), Feito (2), Erasmo (3), Carcedo (2), Hugo (3) y Enol (2). Cambios: Steven (1) por Matheus, min. 67. Mateo Nistal (1) por Madeira, min. 67. Erik (s.c.) por Pedro, min. 85. Pedro (s.c.) por Layman, min. 90. Sporting Atlético: Mario (2); Iker (2), Fede García (1), Mancha (1), Miguel Conde (2), Adrián Sancho (1), Álex Diego (2), Mario Bustos (2), Loki (1), Mata (1) y Enol Prendes (2). Cambios: Carlos (1) por Loki, min. 70. Ferreres (s.c.) por Mancha, min. 85. Yolmes (s.c.) por Álex, min. 85. Quintana (s.c.) por Prendes, min. 92. Árbitro: Blanco Rodríguez (Gijón). Amonestó a Hugo, Layman y Rodri, por el Ceares; y a Miguel Conde y Samuel Baños, por el Sporting Atlético. La Cruz: Unos 700 espectadores.

Mon Cano, Gijón

La racha de siete victorias seguidas del Sporting Atlético acabó frente al Ceares en un derbi de Tercera Federación que destacó por el gran ambiente que se vivió en el campo de La Cruz. Buen resultado para un Ceares que acaba así con su mala dinámica, puesto que llegaba de encadenar tres derrotas seguidas. El Ceares comenzó con fuerza y en el primer minuto Carcedo asistió a Feito, cuyo disparo detuvo Mario. En el 25, un remate de cabeza de Matheus obligó de nuevo a intervenir a Mario.

El encuentro se jugaba con mucha intensidad en la zona central, con presión constante por parte de los dos equipos. En el 33 llegó otra ocasión clara para el Ceares, en una jugada por la derecha que culminó Álex con un centró al área. El balón quedó suelto y el disparo se fue desviado. El Sporting Atlético respondió en el 41, cuando Álex se internó entre dos contrarios y puso un centro-chut que obligó a intervenir a Rodri, que envió el balón a córner.

Tras el paso por vestuarios, el Sporting Atlético dio un paso adelante y comenzó a jugar más en campo contrario, aunque sin generar ocasiones claras. El estado del terreno de juego dificultaba la circulación del balón y el Ceares buscaba sorprender a la contra. En el minuto 66, un pase en largo a Layman superó a la defensa, pero Mario salió rápido y evitó el peligro. El tramo final el partido estuvo muy igualado. En el 70, el filial intentó sorprender desde fuera del área, pero la defensa local se mostró segura y en el 73, el jugador del Ceares Steven probó fortuna con un disparo lejano que se marchó cerca del poste. Mateo Nistal lo intentó en el 77 con un lanzamiento que se fue por encima del larguero.

En los últimos cinco minutos el choque entró en una fase de dominio alterno, aunque con menos ocasiones, y ninguno de los dos equipos logró romper la igualdad.

Industrial y Stadium empatan en un duelo de necesidades

Gijón Industrial, 1-Avilés Stadium, 1 Gijón Industrial: Nico (1); Quintín (1), David (2), Rueda (2), Luciano (1), Héctor (2), Saha (1), Gonzalo (1), Chery (1), Bilal (1) y Landri (1). Cambios: Adri (1) por Luciano, min. 67. Igor (1) por Bilal, min. 67. Borja Prieto (s.c.) por Rueda, min. 80. Kiku (s.c.) por Héctor, min. 80. Avilés Stadium: Chechu Grana (1); Chechu (1), Sergio (2), Néstor (1), Danny (1), Arruñada (1), Josín (2), Bryan (2), Guardado (1), Bango (1) y Pelayo (1). Cambios: Mario (1) por Danny, min. 63. Edu (1) por Néstor, min. 69. Pelayo (s.c.) por Chechu Grana, min. 75. Goles: 1-0, min. 68: Héctor. 1-1, min. 86: Sergio. Árbitro: Martínez Cadenas (Oviedo). Amonestó a Bilal, Adri y Quintín, por el Gijón Industrial; y a Josín y Layman, por el Avilés Stadium. Santa Cruz: Unos 250 espectadores, con presencia de seguidores avilesinos.

Mon Cano, Gijón

El Gijón Industrial y el Avilés Stadium firmaron tablas en un duelo de necesidades. Los locales, marcando la zona de descenso, y los avilesinos, también en situación comprometida, afrontaban el choque con la obligación de sumar. La primera parte fue muy espesa, con escaso ritmo y sin apenas ocasiones. Ninguno de los dos disparó entre los tres palos y solo una falta directa ejecutada por Rueda obligó a intervenir a Chechu Grana, que detuvo con seguridad. Tras el descanso, el partido ganó intensidad.

El Avilés Stadium tuvo una opción clara en el minuto 58, cuando Bryan se escapó en una contra desde el centro del campo, pero Gonzalo se rehízo con rapidez y le cerró antes de que pisara el área. El que acertó fue el Industrial en el minuto 68, tras un saque de esquina, cuando el balón le llegó a Héctor en la frontal y su disparo raso, ajustado al poste, supuso el 1-0. La igualada llegó en el minuto 86 en una falta lateral botada por Josín que Nico no acertó a blocar y Sergio, lanzándose en plancha, cabeceó a la red. n

El San Martín supera al Lenense a la contra

Lenense: Pelayo Vázquez (2); Naredo (1), Jorge (2), Tall (2), Iago (1), Álex Abril (1), Dani Pérez (2), Pablo (2), Momo (1), Dani Suárez (1) y Carreño (3). Cambios: Kibili (1) por Carreño, min. 52. Lucas Rodríguez (1) por Abril, min. 64. Morán (s.c.) por Dani, min. 78. Izan Naves (s.c.) por Naredo, min. 78. San Martín: Enol (2); Vega (1), Yago (1), Javi (2), Biforcos (2), Jorge Manuel (1), Baragaño (2), Pelayo Muñiz (2), Cigales (1), Mateo (2) y Macía (2). Cambios: Jairo (1) por J. Manuel, min. 70. David (1) por Mateo, min. 70. Tena (s.c.) por Javi, min. 81. Juan Carlos (s.c.) por Biforcos, min. 88. Marco (s.c.) por Baragaño, min. 88. Goles: 0-1, min. 27: Baragaño. 1-1, min. 34: Carreño. 1-2, min. 58: Macía. Árbitro: Andrés González. Tarjetas a Momo, Carreño, Morán y Biforcos. Finstral-El Sotón: 120 espectadores.

Luis A. Martín, Sotrondio

Las contras del San Martín tumban al Lenense. n

El Llanera se frena en Avilés

Navarro, 2-Llanera, 2 Navarro: Mateo (1); Hugo (1), Javi Álvarez (1), Sergín (1), Ofón (1), Luisao (1), Albertín (2), Adrián (2), Jacobo (1), Álvaro (1) y Josín (2). Cambios: Raúl (2) por Jacobo, min. 60. Castro (1) por Ofón, min. 60. Quiro (1) por Luisao, min. 69. Welli (1) por Sergín, min. 75. Malik (1) por Albertín, min. 75. Llanera: Javi Benítez (1); Busto (2), Otia (2), Traoré (s.c.), Dani (2), Vity (2), Dominique (1), Romaric (1), Solís (1), Mathieu (2) y Ebea (1). Cambios: Guille (2) por Traoré, min. 17. Estébanez (1) por Ebea, min. 46. Longo (1) por Álex Solís, min. 66. Goles: 0-1, min. 55: Mathieu. 1-1, min. 70: Raúl. 1-2, min. 87: Busto. 2-2, min. 90: Quiro. Árbitro: Claudio Fernández (Oviedo). Amonestó a Adrián y a Jorge Castro, y por parte visitante a Longo. Tabiella: unos 250 espectadores.

Ruiz, Avilés

El Navarro frena al líder Llanera en un entretenido encuentro. n