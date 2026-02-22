El Marino de Luanco suma un punto de oro en El Helmántico y prolonga su racha sin perder
El conjunto asturiano empata sin goles ante el Salamanca UDS en un duelo intenso marcado por las intervenciones decisivas de Jonvi y Dennis
Área 11
Salamanca 0 Marino de Luanco 0
Salamanca CF UDS: Jonvi (3); Parra (1), Murúa (1), Marotías (1), Pulpón (1), Lara (1), Cristeto (2), Mancebo (1), Aimar (1), Javi Delgado (2) y Gonpi (1).
Cambios: Dani Hernández (1) por Lara, min. 59; Serrano (2) por Gonpi, min. 59; Servetti (2) por Pulpón, min. 67; Alba (1) por Cristeto, min. 67; Abraham (1) por Mancebo, min. 79.
Marino: Dennis (3); Pedro Orfila (2), Tomás (2), Pelayo (2), Guaya (2), Marcos Bravo (2), Talarn (2), Marcos Fernández (2), Berto (2), Basurto (2) e Íñigo (2).
Cambios: Dailos (1) por Pedro Orfila, min. 70; Tito Leyva (1) por Marcos Bravo, min. 70; Martí (1) por Marcos Fernández, min. 70; Chus (1) por Íñigo, min. 76; Samuel Pérez (1) por Basurto, min. 79.
Árbitro: Francisco Sáez Vital (colegio andaluz). Amonestó a los locales Lara, Servetti y Marotías, y al técnico visitante, Sergio Sánchez.
Helmántico
El Marino de Luanco arrancó un valioso empate (0-0) en su visita al Salamanca UDS en el estadio de El Helmántico, en un encuentro muy equilibrado donde las defensas y, especialmente, los porteros fueron determinantes. Jonvi y Dennis se erigieron en los grandes protagonistas de la tarde, sosteniendo a sus equipos en los momentos de mayor exigencia.
El punto refuerza la excelente dinámica del conjunto luanquín, que continúa invicto en la segunda vuelta y encadena ya seis jornadas consecutivas sin conocer la derrota.
Un Marino sólido ante un rival de play-off
El equipo dirigido por Sergio Sánchez llegaba a la cita en uno de sus mejores momentos de la temporada y volvió a demostrarlo en un escenario de máxima exigencia. Ante un Salamanca UDS situado en puestos de play-off de ascenso, el cuadro asturiano exhibió orden, compromiso y una notable fiabilidad defensiva.
Desde el inicio, el partido se jugó a un ritmo alto. El Marino apostó por la presión adelantada, dificultando la salida de balón del conjunto charro. Aun así, los locales avisaron pronto con una internada de Gonpi por banda izquierda cuyo centro fue atrapado con seguridad por Dennis a los tres minutos.
El Salamanca asumió progresivamente el dominio territorial y rozó el gol en una acción a balón parado. Cristeto ejecutó una falta con intención que se marchó ajustada al poste. Sin embargo, el Marino se mantuvo firme atrás y supo esperar su oportunidad al contragolpe.
Intercambio de ocasiones antes del descanso
El conjunto asturiano también generó peligro en el primer tiempo. Íñigo probó fortuna desde fuera del área y obligó a Jonvi a realizar una gran estirada. Poco después, Marcos Fernández ganó la espalda a la zaga local y soltó un zurdazo que rozó el larguero.
El encuentro se movía en detalles mínimos, con dos equipos bien posicionados y conscientes de la importancia de no conceder espacios.
Dennis y Jonvi sostienen el empate
Tras el descanso, el guion apenas cambió. El Marino mantuvo su bloque compacto y el Salamanca buscó el desequilibrio a través de acciones individuales. Javi Delgado lo intentó con un taconazo que se marchó desviado y más tarde volvió a encontrarse con un seguro Dennis, que respondió con una intervención de mérito.
El choque se abrió en el tramo central del segundo tiempo. En el minuto 63, Jonvi evitó el tanto visitante con una parada de gran nivel. La réplica fue inmediata: Serrano probó fortuna y obligó a Dennis a intervenir nuevamente.
Los dos guardametas firmaron actuaciones decisivas para mantener el 0-0, especialmente en el tramo final. En el minuto 88, Servetti dispuso de la última ocasión para el Salamanca, pero Dennis desvió el lanzamiento y certificó un empate que sabe a victoria para el conjunto luanquín.
Un punto que refuerza la dinámica del Marino
Con este resultado, el Marino de Luanco consolida su buena racha en la segunda vuelta y demuestra que puede competir de tú a tú ante rivales llamados a pelear por el ascenso. La solidez defensiva y la fiabilidad bajo palos se han convertido en señas de identidad de un equipo que atraviesa un momento dulce en la temporada.
