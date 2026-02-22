Meritxhell Nava y Andrés González completan un fin de semana de ensueño en el Trail de Gijón: ganan la prueba grande y la combinada

Todo salió a pedir de boca en el Trail de Gijón, que vivió tres jornadas de buen tiempo, gran ambiente y mucho nivel deportivo. Meritxhell Nava, atleta del Langreo Trail Team, y Andrés González, del club Avientu, confirmaron en la jornada del domingo lo que habían apuntado en la del sábado, que eran los atletas más a tener en cuenta en la cita desarrollada en el entorno del monte Deva. Ellos se impusieron en la prueba grande y se llevaron también la clasificación del gran premio. Destacó también el papel realizado en el Trail Mediano por José Riesco, que mostró mucho nivel.

En el Trail Largo, de 26 kilómetros, Nava fue la mejor, entrando por delante de Laura Álvarez, del Horizonte Trail Langreo, y de Cristina Postigo, cántabra del Grupo de Montaña Orza. Cuarta fue Iuliana Popescu, del Avientu, y quinta María Piriz, castellano-leonesa del CD La Raya Trail Alcanices. En la categoría masculina, Andrés González se impuso a Alberto Vieira, del Oriente Atletismo, y a David Rodríguez, andaluz del Find Your Everest. El cuarto fue el asturiano Víctor Hidalgo, del CD La Solana Summit Trail. Combinando las distintas pruebas del fin de semana, el gran premio, el podio masculino estaría formado por Andrés González, David Guedelha (Oriente Atletismo) y David Rodríguez. El femenino, por Meritxhell Nava, Iuliana Popescu y Cristina Postigo.

La jornada dominical vivió también el Trail Mediano, de 19 kilómetros, en el que José Riesco, del Universidad de Oviedo, entró con cuatro minutos de ventaja sobre Ignacio Miguel Martínez, del CM Camín Real, y otros dos más sobre Guillermo Acosta, castellano-leonés del Joma Trail Team. Entre las mujeres, la más rápida fue una corredora de Castilla y León, Verónica Robla, del club La Despensa de Fer. A continuación entraron María García, del Club Ciclista Altitud, y Lucía Briz, del Rommsport_Boutique.