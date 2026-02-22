Meritxhell Nava y Andrés González completan un fin de semana de ensueño en el Trail de Gijón: ganan la prueba grande y la combinada
José Riesco, a un gran nivel, y Verónica Robla se imponen en la prueba mediana de la cita, que llenó de ambiente el entorno del camping de Deva
Todo salió a pedir de boca en el Trail de Gijón, que vivió tres jornadas de buen tiempo, gran ambiente y mucho nivel deportivo. Meritxhell Nava, atleta del Langreo Trail Team, y Andrés González, del club Avientu, confirmaron en la jornada del domingo lo que habían apuntado en la del sábado, que eran los atletas más a tener en cuenta en la cita desarrollada en el entorno del monte Deva. Ellos se impusieron en la prueba grande y se llevaron también la clasificación del gran premio. Destacó también el papel realizado en el Trail Mediano por José Riesco, que mostró mucho nivel.
En el Trail Largo, de 26 kilómetros, Nava fue la mejor, entrando por delante de Laura Álvarez, del Horizonte Trail Langreo, y de Cristina Postigo, cántabra del Grupo de Montaña Orza. Cuarta fue Iuliana Popescu, del Avientu, y quinta María Piriz, castellano-leonesa del CD La Raya Trail Alcanices. En la categoría masculina, Andrés González se impuso a Alberto Vieira, del Oriente Atletismo, y a David Rodríguez, andaluz del Find Your Everest. El cuarto fue el asturiano Víctor Hidalgo, del CD La Solana Summit Trail. Combinando las distintas pruebas del fin de semana, el gran premio, el podio masculino estaría formado por Andrés González, David Guedelha (Oriente Atletismo) y David Rodríguez. El femenino, por Meritxhell Nava, Iuliana Popescu y Cristina Postigo.
La jornada dominical vivió también el Trail Mediano, de 19 kilómetros, en el que José Riesco, del Universidad de Oviedo, entró con cuatro minutos de ventaja sobre Ignacio Miguel Martínez, del CM Camín Real, y otros dos más sobre Guillermo Acosta, castellano-leonés del Joma Trail Team. Entre las mujeres, la más rápida fue una corredora de Castilla y León, Verónica Robla, del club La Despensa de Fer. A continuación entraron María García, del Club Ciclista Altitud, y Lucía Briz, del Rommsport_Boutique.
- Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
- Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
- Las dos vidas truncadas por el accidente mortal de Gijón: un reputado funcionario de prisiones y un gruista muy querido en Arroes
- Las familias de los fallecidos tras el brutal accidente en la avenida Constitución de Gijón, rotas: 'Es duro de asimilar
- Una mujer se encuentra un bebé olvidado de madrugada y en plena calle en Gijón: 'Soy madre y aún tengo mal cuerpo
- Horario y recorrido del gran desfile de Carnaval de Oviedo: todo lo que hay que saber del acto con 2.000 participantes, ocho charangas y 47 participantes
- Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
- Conmoción por el accidente con dos muertos en Gijón en el que perdió la vida un gruista de 41 años: 'Era muy buena persona