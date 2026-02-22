Pablo Carreño supera la previa y jugará el torneo de Dubai
El asturiano se medirá el martes al canadiense Denis Shapovalov
N. L.
Pablo Carreño formará parte del cuadro final del torneo de Dubái después de superar una nueva ronda previa, a la que le condena su posición en el ranking ATP, el número 123. El tenista gijonés tuvo que ganar dos partidos para entrar en la ronda de 32 y lo consiguió. El martes se medirá al canadiense Denis Shapovalov en la primera ronda del torneo asiático.
El sábado, el deportista asturiano tuvo que doblegar a un tenista que no se le da demasiado bien, el neerlandés Botic van de Zandschulp, y lo hizo además con solvencia (6-3 y 6-2). Ayer se lo puso mucho más difícil el italiano Luca Nardi, que ganó el primer set en el tie break por 7-4. Carreño empató el partido en el segundo (6-4) y realizó un ejercicio de supervivencia en el tercero, que se resolvió también en el desempate, en esta oportunidad por 7-5.
