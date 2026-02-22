Pablo Carreño supera la previa y jugará el torneo de Dubai

Pablo Carreño formará parte del cuadro final del torneo de Dubái después de superar una nueva ronda previa, a la que le condena su posición en el ranking ATP, el número 123. El tenista gijonés tuvo que ganar dos partidos para entrar en la ronda de 32 y lo consiguió. El martes se medirá al canadiense Denis Shapovalov en la primera ronda del torneo asiático.

El sábado, el deportista asturiano tuvo que doblegar a un tenista que no se le da demasiado bien, el neerlandés Botic van de Zandschulp, y lo hizo además con solvencia (6-3 y 6-2). Ayer se lo puso mucho más difícil el italiano Luca Nardi, que ganó el primer set en el tie break por 7-4. Carreño empató el partido en el segundo (6-4) y realizó un ejercicio de supervivencia en el tercero, que se resolvió también en el desempate, en esta oportunidad por 7-5.