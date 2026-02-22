El recuerdo del presidente de la Federación Española de Fútbol a Maximino Martínez: "Ejemplo de dedicación"
Rafel Louzán comparte con LA NUEVA ESPAÑA su recuerdo al histórico dirigente asturiano
El fútbol asturiano y nacional está de luto por el fallecimiento de Maximino Martínez. El que fuera presidente de la Federación Asturiana de Fútbol murió este sábado, a los 79 años, dejando un amplio legado conseguido en sus 27 años como dirigente de la regional. Sus restos mortales descansan en la sala 22 del Tanatorio de Langreo. Su funeral será este lunes, a las 13.00 horas, en la inglesia parroquial de San Pedro de La Felguera.
Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, desplazado a Paraguay por motivos laborales, ha querido compartir con LA NUEVA ESPAÑA su recuerdo hacia Maxi. Ambos mantenían una buena relación, como estrecho fue el vínculo entre la Federación Asturiana y la Española a lo largo de las últimas décadas. Una relación de la que Maximino siempre se mostró orgulloso de cuidar y reforzar.
Estas son las palabras de Louzán:
Los campos de fútbol de su querida Asturias guardan a buen recaudo el legado que nos deja Maximino Martínez. Pero Maxi fue mucho más que un gran presidente de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias. Su trabajo como directivo fue ejemplar para bien del fútbol español. Durante muchos años, quizá los de más éxito en nuestra historia, Maxi se desvivió para acompañar el crecimiento de nuestros futbolistas, de nuestras selecciones en todas las categorías, de nuestra Selección española de fútbol. Maxi nos deja un ejemplo de vocación y dedicación al fútbol. Hoy el fútbol está de luto . Mi más sincero abrazo para su familia, sus seres queridos y toda la familia del fútbol asturiano. Descanse en Paz
