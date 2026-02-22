Samuel Fernández, la gran revelación del Caja Rural-Seguros RGA: "Correr este año el Tour de Francia sería convertir un sueño realidad"

El sierense Samuel Fernández (Caja Rural-Seguros RGA), de 22 años, ha comenzado de la mejor manera su tercera temporada como profesional. Viene de hacer un meritorio decimotercer puesto en la Clásica de Jaén, confirmando que, además de buenas piernas, tiene valentía y arrojo para dejarse ver en pruebas en las que le toca pelear con las grandes figuras del pelotón. Todo ello en un año muy especial para su equipo, que ha sido invitado al Tour de Francia, que disputarán con las bicicletas de la marca asturiana MMR.

Un inicio de temporada ilusionante

Es pronto para saber si estará en la carrera más importante del mundo, pero el sierense, que está pasando unos días en casa, donde a veces se entrena con el exjugador del Sporting de Gijón Javi Fuego, reconoce que le haría mucha ilusión: "Sería un sueño hecho realidad, queda mucho y hay que seguir trabajando duro para intentar tener una plaza. Ir al Tour de Francia es histórico para el equipo, no nos lo creemos y hasta que no estemos en Francia en julio, en este caso en Barcelona, no lo asimilaremos del todo. Es una oportunidad increíble y hace mucha ilusión que una marca asturiana como MMR esté presente".

El sueño del Tour de Francia

Samuel Fernández prefiere no pensar demasiado en ese Tour de Francia y confía en el trabajo diario: "Es muy pronto para sacar conclusiones, hay que centrarse en el día a día y si tiene que ser, será; yo voy a dar lo máximo y ojalá tenga suerte y pueda evitar caídas y enfermedades". Hasta que llegue ese momento, el asturiano se va haciendo un sitio dentro del pelotón, en el que se encuentra cada vez más cómodo: "Se me dan mejor las carreras con algo de desnivel, no soy un sprinter, aunque intento adaptarme a todas y aportar lo mejor para el equipo. Subir con los mejores es complicado, pero trabajo para estar lo más adelante posible".

Valentía en la Clásica de Jaén

Una de sus virtudes es colarse en escapadas, en busca de la siempre difícil victoria de etapa: "Es difícil ganar y a veces, si estás por delante, con un poco de suerte tienes opción de hacer un buen puesto. Según la carrera, intento moverme y buscar esa oportunidad". Lo hizo en la Clásica de Jaén, en una carrera con una participación de élite que acabó ganando Tim Wellens: "Era una carrera que tenía ganas de hacer por el tema de los caminos, para ver qué tal se me daba ese terreno, y salió mejor de lo esperado; voy a cada carrera a intentar hacerlo lo mejor posible, sin pensar si se me adapta mejor o peor, me hacía ilusión probar en ese tipo de caminos y esta vez salió bien". En cuanto a la participación, Samuel Fernández reconoce que "impresiona estar al lado de ellos, pero todos salimos a la vez y todos tenemos piernas; hay que intentar luchar por estar lo más cerca posible de ganar, sabía que había trabajado para estar ahí y lo disfruté al máximo".

La Vuelta a Asturias en el horizonte

Todavía queda calendario para que llegue otra cita importante para él, la Vuelta a Asturias, y por eso Samuel Fernández prefiere no pensar demasiado en ella, aunque la tiene marcada en rojo después de lo bien que estuvo en la edición del año pasado, en la que fue quinto de la general: "Siempre está en el horizonte, pero prefiero centrarme en el corto plazo; cuando llegue el momento, ya pensaré en Asturias. Del recorrido solo conozco principios y finales, y tendría que ver bien lo que hay en medio para sacar conclusiones".

El auge del ciclismo asturiano y el papel de la base

El momento por el que atraviesa el ciclismo asturiano, que va sumando profesionales año tras año, es una buena noticia, aunque Samuel Fernández advierte de que no son tantos "comparado con la afición que hay": "Hay muchísima gente que sale en bicicleta y eso es muy positivo, también es mérito del trabajo de los equipos de base, yo pasé por la Escuela de Ciclismo Viella y por la Academia MMR. Sin ellos seguramente no estaría aquí".

En cuanto a otra asturiana, la bicicleta MMR con la que corre y con la que su equipo irá al Tour de Francia, asegura que es "un bicicletón": "Han hecho un trabajo increíble, mejor de lo que muchos esperaban; va muy bien y, no lo digo por promocionarla, estoy seguro de que parte de mi mejora este año también se debe a la bici".