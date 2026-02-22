El último goleador del Avilés tira de optimismo: “Era muy importante cortar la racha y lo hemos conseguido”

Más de un mes después, el Avilés volvió a saborear un punto de oro que le permite frenar la sangría de cuatro derrotas consecutivas y alejarse a cuatro puntos de la zona de descenso, tras la derrota del Cacereño. Todo gracias al tanto de Quicala Bari a cinco minutos del final. “Era muy importante cortar la racha y lo hemos conseguido, pero el resultado es una pena”, destaca el protagonista a LA NUEVA ESPAÑA.

Para Bari, el encuentro fue “muy disputado”, pero lamenta la falta de acierto de los blanquiazules, sobre todo durante su periodo en superioridad numérica. “Hemos intentado adelantarnos y tuvimos muchas llegadas, pero ellos se metieron atrás y lo han hecho bien”, prosigue el extremo, quien desgrana los problemas del Avilés las últimas semanas. “Defensivamente tenemos que dar un paso adelante todos, desde los delanteros hasta el portero”, aunque considera que “tampoco es un drama”. “Tenemos que darle tranquilidad, hay momentos en los que con muy poco nos hacen gol, pero cuando lo solventemos estaremos donde tenemos que estar”, subraya.

Ante el filial blanco, Quicala anotó su cuarto gol en la presente temporada. Un tanto que refleja el trabajo en la sombra que el extremo venía realizando en las últimas semanas. “Llevo trabajando esa jugada mucho tiempo. Siempre me quedo descolgado en la banda y me dicen que vaya llegando, que es ahí donde se meten los goles. Estoy muy contento”, prosigue. Y confía en ofrecer una mejor versión en este último tercio de temporada. “La mala racha hace que muchas veces no se da el nivel que uno está dando y creo que tengo margen de mejora, como todo el equipo. Estoy trabajando en eso para mejorar a nivel defensivo, la llegada al segundo palo y creo que estoy en un buen camino”, finaliza.