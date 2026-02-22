El Vetusta se impone en el derbi asturiano ante el Lealtad en Les Caleyes

Lealtad 1 Vetusta 2 Lealtad: Enol (2); Mateo (2), Nico Pereira (2), Luisen (1), Braña (2); Pesquera (1), Samu Montes (2), Argüelles (2), Yerpes (1); Nacho (2) y Cissé (2). Cambios: Marcos Blanco (2) por Luisen, Mateo Arellano (1) por Braña y Carlos Cid (2) por Pesquera, min. 59. Saza (1) por Nacho, min. 70. Jaime (s.c.) por Argüelles, min. 81. Vetusta: Narváez (2); Marco Esteban (2), Tejón (1), Cheli (2), Dieguito (2), Omar Falah (2), Pablo (2), Lucas Antañón (1), Guille Berzal (1), Marcos Lopes (2) y Espi (2). Cambios: Iker (2) por Lucas Antañón y Lamine (1) por Marcos Lopes, min. 70. Yahaya (s.c.) por Tejón y Márquez (s.c.) por Berzal, min. 82. Adri Lopes (s.c.) por Dieguito, min. 89. Goles: 0-1, min. 56: Marcos Lopes. 0-2, min. 85: Iker. 1-2, min. 88: Marcos Blanco, de penalti. Árbitro: Javier Matía Gallo (castellano-leonés). Amonestó a los locales Nico Pereira, Luisen, Braña, Cissé y al entrenador Jorge Fernández; y a los visitantes Lucas Antañón, Espi, Lamine y Yahaya. Les Caleyes: 450 espectadores.

El derbi asturiano disputado en Les Caleyes entre el CD Lealtad y el Real Oviedo Vetusta respondió a las expectativas. Pese a la diferencia clasificatoria entre ambos conjuntos, el choque fue competido y abierto hasta el final, aunque terminó cayendo del lado del filial carbayón por 1-2.

Antes del inicio, se guardó un emotivo minuto de silencio en memoria de Maximino Martínez, expresidente de la Federación Asturiana de Fútbol, fallecido recientemente.

Igualdad máxima antes del descanso

Aunque el Vetusta asumió mayor control del balón en la primera mitad, las ocasiones más claras fueron para el Lealtad, que supo encontrar espacios y generar peligro en transiciones rápidas.

Argüelles estuvo cerca de adelantar a los locales con un disparo desde la frontal que se marchó fuera por escasos centímetros. Poco después, Nacho volvió a probar fortuna, pero Samu Montes rozó el balón y este se fue lamiendo el palo de la portería visitante.

El Vetusta manejaba la posesión, pero no lograba traducirla en ocasiones claras, por lo que todo quedó pendiente para una segunda parte que prometía emociones fuertes.

El Vetusta golpea primero

Tras el paso por vestuarios, el filial del Real Oviedo dio un paso adelante y comenzó a reflejar sobre el césped su mejor posición en la clasificación. Cheli avisó con un remate dentro del área que Yerpes sacó bajo palos en una acción providencial.

En la siguiente llegada, el conjunto visitante no perdonó. Pablo firmó una jugada individual y cedió atrás para la llegada de Marcos Lopes, que disparó de primeras a la escuadra de la portería defendida por Enol. El 0-1 premiaba el mayor dominio azul.

Pudo ampliar la ventaja el Vetusta en una falta directa lanzada por Omar Falah desde la frontal, pero Enol respondió con seguridad.

Intercambio de golpes y sentencia visitante

El Lealtad reaccionó y estuvo cerca del empate en una falta ejecutada por Cissé que se estrelló en el larguero. Carlos Cid también lo intentó desde la frontal, aunque Narváez detuvo sin excesivos problemas.

Sin embargo, cuando mejor parecía estar el conjunto local, llegó el 0-2. Tras un centro de Omar Falah, Iker remató desde la frontal batiendo por abajo al guardameta local, ampliando la ventaja visitante y dejando el partido muy encarrilado.

El Lealtad aprieta hasta el final

Lejos de rendirse, el equipo local insistió y encontró premio en un penalti tras un agarrón de Yahaya sobre Saza en un córner. Marcos Blanco transformó la pena máxima pese a que Narváez adivinó la dirección del disparo, poniendo el 1-2 y devolviendo la emoción al derbi.

En el tramo final, el Lealtad buscó el empate con más corazón que claridad. La última aproximación reseñable fue un disparo de Samu Montes que detuvo sin dificultades el portero visitante.

Noticias relacionadas

Con este resultado, el Real Oviedo Vetusta se mantiene en la pelea por las primeras plazas de la Segunda Federación, donde próximamente se medirá al Ávila. Por su parte, el Lealtad afrontará un duelo directo ante el filial del Racing de Santander en una jornada clave para sus aspiraciones.