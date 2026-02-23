El BMG juega sus mejores minutos de la liga, pero cae contra el líder
Cincuenta minutos de gran juego y diez finales de flojera que hicieron mucho daño. El Balonmano Gijón realizó en la pista del Leganés, líder de Plata, el mejor juego de la temporada, con solidez defensiva y fluidez en ataque. Al descanso el marcador era favorable a las madrileñas por un solo gol (15-14) y en los compases iniciales de la segunda mitad la cosa incluso mejoró, con alguna ventaja del conjunto asturiano. Cuando restaban diez minutos, el electrónico reflejaba un empate a 24. Ahí se apagaron las luces del BMG, que en el tramo final se vino abajo (32-24).
- Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
- Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
- Las dos vidas truncadas por el accidente mortal de Gijón: un reputado funcionario de prisiones y un gruista muy querido en Arroes
- Las familias de los fallecidos tras el brutal accidente en la avenida Constitución de Gijón, rotas: 'Es duro de asimilar
- Una mujer se encuentra un bebé olvidado de madrugada y en plena calle en Gijón: 'Soy madre y aún tengo mal cuerpo
- Horario y recorrido del gran desfile de Carnaval de Oviedo: todo lo que hay que saber del acto con 2.000 participantes, ocho charangas y 47 participantes
- Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
- Conmoción por el accidente con dos muertos en Gijón en el que perdió la vida un gruista de 41 años: 'Era muy buena persona