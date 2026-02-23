El BMG juega sus mejores minutos de la liga, pero cae contra el líder

Cincuenta minutos de gran juego y diez finales de flojera que hicieron mucho daño. El Balonmano Gijón realizó en la pista del Leganés, líder de Plata, el mejor juego de la temporada, con solidez defensiva y fluidez en ataque. Al descanso el marcador era favorable a las madrileñas por un solo gol (15-14) y en los compases iniciales de la segunda mitad la cosa incluso mejoró, con alguna ventaja del conjunto asturiano. Cuando restaban diez minutos, el electrónico reflejaba un empate a 24. Ahí se apagaron las luces del BMG, que en el tramo final se vino abajo (32-24).