Fuerte derrota del Grupo en la pista del Torrelavega (36-23)

El Grupo Covadonga, último equipo asturiano en disputar esta jornada de Primera Nacional masculina, sufrió una derrota contundente en su visita al filial del Bathco Torrelavega (36-23). Los locales pusieron más ímpetu y más acierto desde bien pronto, y las diferencias se abrieron enseguida (8-3, minuto 10). Los intentos visitantes por frenar la sangría no sirvieron de nada y la brecha fue agrandándose progresiva e inapelablemente (18-11 al descanso). En la segunda parte, pese a tener el partido decidido, los cántabros no se relajaron.