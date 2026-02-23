El fútbol asturiano da una última despedida a Maximino Martínez, cuya vida fue una prueba de que "con fe y trabajo las cosas salen"

En las inmediaciones de la iglesia de San Pedro, en La Felguera, este mediodía se habló mucho de fútbol antes y después de la misa con la que se despidió, a los 79 años de edad, a Maximino Martínez, expresidente de la Federación Asturiana de Fútbol, cargo que ocupó durante 27 años, fallecido el sábado pasado. Palabras como "fichaje", "directivo" o "campos" saltaban de un corrillo a otro, donde estaban representados todos los estamentos del fútbol regional, desde los clubes más humildes, por los que Maxi siempre se preocupó, hasta los dos grandes del fútbol regional, Oviedo y Sporting, encabezados por el presidente azul Martín Peláez y el vicepresidente ejecutivo rojiblanco David Guerra.

El fútbol regional despide a un dirigente histórico

En representación de la Federación Española de Fútbol estuvo su vicepresidente Sergio Merchán, buen amigo del finado, del que dijo que era "una persona querida", "un trabajador incansable al que el fútbol español debe mucho", "muy querido, entrañable y alguien que siempre se preocupó por el bien común". También destacó Merchán de la figura de Maxi Martínez "coherencia": "Era una buena persona, una persona normal, que se preocupó más que por el fútbol profesional por el más modesto", añadió, para concluir que era alguien que "iba con sus ideas hasta el final".

Reconocimiento institucional y elogios a su legado

Durante la ceremonia, el párroco Francisco Fernández parafraseó al entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, diciendo que Maxi es un ejemplo de eso que alguna vez dijo el técnico argentino de que "con fe y trabajo las cosas salen". Para el religioso, es "una suerte" que tanta gente se congregara en la iglesia para valorar "el esfuerzo, la fatiga y el sacrificio" que hizo el expresidente de la Federación en favor de un deporte, el fútbol, con tanta relevancia social. "Qué nivel de excelencia", añadió Francisco Fernández, que celebró "el reconocimiento social" de alguien que deja una profunda huella en el deporte regional y nacional.