"Maxi merece una estatua", la iniciativa surgida tras el fallecimiento del histórico dirigente de la Federación Asturiana de Fútbol

Un goteo continuo, un constante peregrinar desde mediodía hasta última hora de la tarde para arropar a la familia de Maximino Martínez. La sala 22 del tanatorio de Langreo, situada en la última planta, se quedó ayer pequeña entre innumerables muestras de cariño hacia la figura del histórico presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, fallecido el pasado sábado, a los 79 años. "Maxi merece una estatua por todo lo que hizo por el fútbol y por la Federación", señalaron algunos de los presentes mientras Fredi, Virginia y Laura, los tres hijos del matrimonio entre Maxi y Elena Nora Fuertes, repartían abrazos visiblemente emocionados. Maxi será despedido hoy, a las 13.00 horas, en la iglesia de San Pedro de La Felguera. A continuación, sus restos mortales recibirán cristiana sepultura en el cementerio parroquial de Noreña.

Olga Martínez dialoga con José Ramón Cuetos Lobo. | FERNANDO RODRÍGUEZ

Su delicada salud motivó su salida de la Federación Asturiana, en 2021, tras 27 años ininterrumpidos en la presidencia. Su estado físico se había debilitado especialmente en los últimos meses, lo que motivó que Maxi se mudara de su domicilio en La Felguera, a Gijón, para extremar sus cuidados. Su fallecimiento se produjo en el Hospital de Cabueñes, dejando un inmenso dolor en la familia, y un vacío para muchos de los que le vieron pelear por los clubes más modestos en Asturias. Deja, además de viuda y tres hijos, una hermana, Olga, y cuatro nietos: Diego, Guillermo, Carla y Lucas.

Por la derecha, Fredi Martínez, Gabri Piquero y Jorge Martínez. | FERNANDO RODRÍGUEZ

Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol, fue uno de los primeros en el tanatorio para trasladar su pésame a la familia. Íntimo amigo de Maximino Martínez, compartió con él directiva en la Española, en la que Maxi se estrenó como vicepresidente. Por el tanatorio también estuvo el gijonés Juanjo González, extrabajador de la Asturiana y ahora segundo entrenador de la selección española de fútbol. Compartió también el pésame del seleccionador, Luis de la Fuente.

Muchos, incontables, fueron los rostros del mundo del fútbol que abrazaron a la familia. Antes, y después del minuto de silencio que El Molinón guardó en su memoria durante el partido disputado entre el Sporting y el Valladolid. El presidente de la Asturiana, José Ramón Cuetos Lobo, quien estuvo durante la mañana y la tarde en el tanatorio, ha acordado que se haga extensivo a todos los clubes del fútbol asturiano (también el fútbol base). Todos guardarán un minuto de silencio el próximo fin de semana en su memoria. No faltaron en Langreo Manolo Paredes, vicepresidente del Oviedo; Gabri Piquero, delegado del club azul o Jorge Menéndez Vallina, expresidente del club carbayón. El Sporting tenía previsto visitar el tanatorio esta misma mañana. Por allí desfilaron también José Manuel Suárez, expresidente del Comité Técnico Asturiano de Árbitros; Jorge Buergo, director general del Albacete extrabajador de la Asturiana; Ramón Secades, histórico presidente del Ciaño; José Manuel Rodríguez, Barri, exdirectivo del Langreo; José Ramón Tuero, concejal del PSOE en Gijón; José Froilán, entrenador, y una interminable lista de los que piden estatua para Maxi.