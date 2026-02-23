Sufrido triunfo del Jovellanos en la pista del Dumbría (2-3)
El CID Jovellanos logró un trabajado triunfo (2-3) en la pista del Dumbría, donde se vio obligado a forzar el quinto set, que ganó por 11-15. El conjunto gijonés, que aspira a jugar los playoffs de ascenso de Superliga 2 masculina, recibe ahora al líder, el San Sadurniño. En Superliga 2 femenina, los 10 puntos de Sara fueron insuficientes para el Grupo ante el líder invicto Cuesta Piedra.
