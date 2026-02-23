Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desfile Carnaval OviedoAngulerosComercio en Asturias
instagramlinkedin

Sufrido triunfo del Jovellanos en la pista del Dumbría (2-3)

El CID Jovellanos logró un trabajado triunfo (2-3) en la pista del Dumbría, donde se vio obligado a forzar el quinto set, que ganó por 11-15. El conjunto gijonés, que aspira a jugar los playoffs de ascenso de Superliga 2 masculina, recibe ahora al líder, el San Sadurniño. En Superliga 2 femenina, los 10 puntos de Sara fueron insuficientes para el Grupo ante el líder invicto Cuesta Piedra.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
  2. Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
  3. Las dos vidas truncadas por el accidente mortal de Gijón: un reputado funcionario de prisiones y un gruista muy querido en Arroes
  4. Las familias de los fallecidos tras el brutal accidente en la avenida Constitución de Gijón, rotas: 'Es duro de asimilar
  5. Una mujer se encuentra un bebé olvidado de madrugada y en plena calle en Gijón: 'Soy madre y aún tengo mal cuerpo
  6. Horario y recorrido del gran desfile de Carnaval de Oviedo: todo lo que hay que saber del acto con 2.000 participantes, ocho charangas y 47 participantes
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
  8. Conmoción por el accidente con dos muertos en Gijón en el que perdió la vida un gruista de 41 años: 'Era muy buena persona

La factura de los dragados que complica las cuentas del Puerto de Avilés: "Lo que antes era coger la arena y echar a alta mar, ahora tiene más complicaciones que un dique nuevo"

La factura de los dragados que complica las cuentas del Puerto de Avilés: "Lo que antes era coger la arena y echar a alta mar, ahora tiene más complicaciones que un dique nuevo"

El BMG juega sus mejores minutos de la liga, pero cae contra el líder

Transportes entrega al Ayuntamiento de Gijón su plan para el derribo de Carlos Marx

Transportes entrega al Ayuntamiento de Gijón su plan para el derribo de Carlos Marx

Feten despega sin retraso en Gijón a ritmo de música de cámara y muchas carcajadas

Feten despega sin retraso en Gijón a ritmo de música de cámara y muchas carcajadas

Agenda: qué hacer en Asturias hoy lunes 23 de febrero de 2026

Agenda: qué hacer en Asturias hoy lunes 23 de febrero de 2026

Todo el mundo lo sabía

Ser mujer es un problema

César derrotó a los galos

Tracking Pixel Contents