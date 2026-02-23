A un todopoderoso de la Tercera Federación de Asturias solo lo para uno de los más humildes: "Fue un punto heróico"

El partido que empataron (2-2) el Navarro y el Llanera el sábado en Tabiella fue de esos que hacen afición. Un duelo disputado hasta el final, en el que el Llanera logró adelantarse a falta de un minuto para el 90 y en el que el equipo local logró rescatar un punto cuando ya todo parecía decidido. El gol de Quiro en el descuento desató la locura en el campo de un club humilde, que regresa esta temporada a Tercera Federación y que está metido en la lucha por la permanencia.

Un líder casi intratable en Tercera Federación

Lo que hace más especial el punto es el rival que visitaba Tabiella: el Llanera, líder del grupo. No solo porque encabeza la clasificación sino porque hasta ese momento solo se había dejado siete puntos en 23 partidos. El equipo de Chuchi Collado y el Covadonga están dominando la competición y que un equipo pequeño como el Navarro lograra sumar un punto ante ellos tiene un mérito enorme. "Fue un punto heroico por cómo se produjo y por el rival. Es un punto que no esperas sumar por la temporada que está haciendo el Llanera", dice el entrenador del Navarro, Davo Sánchez.

El trabajo de Davo Sánchez en Valliniello

El técnico asturiano lleva ya cinco temporadas en el equipo de Valliniello. En la primera de ellas descendió y siguió en el club otras tres campañas hasta que, el curso pasado, logró volver a la categoría que habían dejado en un final de temporada de infarto, saliendo favorecido de un triple empate con el Gijón Industrial y el Astur para lograr el cuarto puesto que le otorgaba una plaza en Tercera Federación. "Cogí el equipo el año que bajamos y esta es mi quinta temporada, el año pasado fue bonito y sufrido, y este hemos conservado una base de once o doce jugadores, reforzándola con gente joven que viene de jugar en Primera Asturfútbol, pero que considerábamos que tenía nivel para jugar en Tercera", explica el técnico del conjunto avilesino.

Cuatro puntos de ventaja y un vestuario comprometido

Ahora tienen cuatro puntos de ventaja sobre el descenso, una renta que no les permite confiarse pero que les da cierta tranquilidad. Para Davo Sánchez, su equipo se destaca porque "nadie baja el pistón nunca, juegue más o juegue menos, hacen un trabajo espectacular y competimos siempre, da igual quién sea el rival. Nunca bajamos los brazos", añade.

Un club familiar que sueña con la permanencia

Para Davo, el Navarro es un club en el que es fácil trabajar y que destaca sobre todo por ser "familiar": "Es un club familiar, desde Juan Carlos, el presidente, a los directivos están todos para apoyar, nunca vas a ver una mala cara, es un equipo humilde en el que la gente trata de ayudarte". Todos remando del mismo lado, el de la permanencia, un objetivo para el que el sábado sumaron un punto inesperado que paga una parte del esfuerzo realizado. Falta rematar la faena. "En ello estamos", concluye el técnico del Navarro.