Asturias también tira por el esquí de montaña: "Lo que han hecho Pau y Anita en los Juegos es una pasada"

No pierden ocasión para disfrutar de su deporte, y menos en fin de semana, pero la selección asturiana de esquí de montaña acabó su práctica del pasado sábado en un aparcamiento, alrededor de un móvil. No era para menos. Había que seguir las peripecias del relevo mixto español en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, que terminó en una medalla de bronce después de varios minutos de incertidumbre hasta conocer que una sanción impuesta a la pareja no iba a tener repercusiones serias en la clasificación. Los esquiadores de montaña son una familia y todos conocen a Pau Cardona, Ana Alonso y, por supuesto, al entrenador de la granadina, el asturiano Javier Argüelles, así que la ilusión es palpable en ellos. "Lo que han conseguido es una pasada", asegura Santi Obaya, responsable del programa de tecnificación de la Federación de Deportes de Montaña del Principado de Asturias (FEMPA), que augura un gran incremento del interés por la actividad al calor de los metales olímpicos.

Santi Obaya, gijonés de 54 años, es un loco de la montaña y de todos los deportes vinculados a ella. Desde siempre hace trail y esquí, tanto alpino como de montaña. ¿Qué es lo que diferencia ambas modalidades? Lo explica el propio Obaya: "Tienen en común que se baja, pero el alpino es en las pistas y el de montaña puede ser por pistas, como hemos visto en los Juegos, o puede ser por montaña. En este caso son esquís mucho mas ligeros y también lo son las botas, que son articuladas, se puede correr con ellas. Para subir y no deslizarte se ponen pieles de foca debajo de los esquís. Para bajar, quitas las pieles y fijas el esquí y la bota. Es material muy ligero, con lo que hay que tener dominio de la técnica".

El conocimiento previo que se requiere es precisamente una de las trabas para captar practicantes. El grupo asturiano de tecnificación está formado por doce miembros, pero en años pasados la escasez obligó a dar luz verde a personas que ni siquieran sabían esquiar en condiciones. Santi Obaya y José María López Pando, el otro entrenador, prácticamente empezaban de cero. Pero no es lo recomendable, en primer lugar por seguridad y después por la calidad de los entrenamientos. El otro problema grave para sumar adeptos es que "no deja de ser un deporte caro", admite Obaya: "Los chavales tienen el apoyo de la federación, pero el equipo que llevas es cosa de cada uno, y el material es caro. No solo eso, sino que no deja de ser un gran sacrificio para las familias, que tienen que llevar a los chicos de entre 12 y 20 años. También lo es en otros deportes, desde luego, pero quedan más a mano. En este caso hay que subir a la estación todos los fines de semana. Tengo una chica de Cabrales que sale de su casa a las siete de la mañana y llega a las cuatro de la tarde". Los entrenamientos, para garantizar la presencia de nieve, tienen lugar siempre en el entorno de alguna estación, principalmente Fuentes de Invierno y Pajares por ser las asturianas. Si aun así no hay nieve suficiente, la buscan en San Isidro. Mientras esperan por la llegada de la nieve, los chicos hacen trail, gimnasio, cogen fondo. Una vez sobre los esquís, hay mucho trabajo por hacer. "Practicamos mucho las transiciones (pasar de modo subida a modo bajada), enseñamos la vuelta maría (técnica para cambiar de dirección 180º), hacemos algo de alpino si cuadra, les enseñamos a utilizar crampones, la pala de arva para los aludes...", describe Obaya.

Pese a las dificultades, el trabajo da sus frutos y Asturias está escalando puestos en el escalafón español. En el último Campeonato de España de sprint y relevo, las pruebas que se han popularizado a raíz de las medallas en los Juegos, la representación autonómica consiguió una medalla de bronce, lograda por Noa Obaya, hija de Santi. Pese a la indudable influencia familiar, la propia Noa recalca que empezó en la especialidad de la mano del que inició el programa de tecnificación de la Federación Asturiana, Segismundo García, "Segis". "Yo veía que papá nunca había alpino, no iba al telesilla sino que siempre subía con las pieles. Desde que probé no lo he dejado. Cuando empecé éramos poquitos y cada vez somos más, se unen más chavales al centro y nos preguntan más. Ojalá después de los Juegos haya más gente interesada", apunta la joven gijonesa, de 19 años.

Noa es consciente de la inferioridad de condiciones en la que pelean frente a otras comunidades, especialmente Cataluña y Andalucía, donde se unen tradición e instalaciones de nivel (los centros de alto rendimiento de Font-Romeu y Sierra Nevada) y donde es más fácil encontrar el elemento básico de este deporte, la nieve. "Nosotros llegamos a las primeras competiciones habiendo esquiado un día o dos, dando gracias, y otros llevan un mes. Este año ha sido una alegría poder esquiar tan pronto, pero cada vez es más complicado. Intentamos hacer trail, roller, mantener la forma, pero si no hay nieve no hay nieve", analiza la deportista, que estudia Diseño de Producto y, aunque no tiene nada decidido, piensa que una salida profesional podría ser diseñar material de montaña.

El que sí ha encaminado ya su carrera a su pasión es su compañero de selección Miguel Dos Santos, nacido en Felechosa y vecino de Oviedo, que a sus 18 años es profesor de esquí en Fuentes de Invierno. En el entorno en el que se crió era natural su querencia por la montaña. "Siempre me llamaron la atención las cosas más puristas de la montaña, y el esquí de montaña te permite hacer cosas que no puedes hacer de otra manera. Un día estaba en casa con el móvil y vi que había salido una convocatoria para tecnificación aquí en Asturias, me presenté y desde el primer momento me trataron muy bien tanto Santi como el otro entrenador que había antes, Álex". "Migui", como le conoce todo el mundo, se congratula del impulso que ha tomado la especialidad, que previsiblemente se acelerará con la exposición mediática de la cita olímpica que finalizó el domingo en Italia: "Al final es un deporte que a nivel profesional o semiprofesional es bastante nuevo, me acuerdo de que la competición de relevos era de las primeras veces que se hacía cuando entré en la selección", y lo que se orienta a las Olimpiadas es un extracto para plasmarlo en la televisión y que sea atractivo para el público".

Todos juntos vibraron el sábado con la última hazaña de Cardona y Alonso, el bronce en el relevo después de haber conseguido medallas individuales en sprint (oro el catalán, bronce la andaluza). "Había mucha tensión. Además, como entendemos, cuando vimos que Anita se pasó la línea... yo pensaba que le iban a poner 30 segundos de sanción y se hubiera acabado todo", confiesa Santi Obaya en referencia a la penalización a la granadina por una transición mal realizada, un castigo que al final se limitó a tres segundos. El que no pudo seguir la retransmisión con el equipo asturiano fue Migui, que se encontraba trabajando. "Es gente que conoces, que está al alcance. Al final, estamos todos juntos en las competiciones y te hace ilusión. Pensar que puedes estar ahí algún día... nunca te ves en esas, pero molaría. De pequeño no pensaba que podía estar en la selección asturiana de carreras de montaña y ahora somos una familia. Cuando me llegó el primer patrocinio no dormí en toda la noche, y ahora estoy patrocinado por tres marcas... Hay que ir creciendo y evolucionando". Crecer y evolucionar. Es todo lo que hace el esquí de montaña, en Asturias y en España.