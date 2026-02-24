Bombazo en el deporte de Avilés: la Atlética y el Bosco no continúan con su convenio

Tras más de veinte años caminando de la mano, la Atlética Avilesina y el Bosco separarán, a final de temporada, sus caminos. La decisión llega tras la apuesta, por parte de la Atlética, de crear su propia estructura en categorías inferiores. Tras un año de negociaciones por parte de las dos entidades, finalmente se ha tomado la decisión de cortar la relación.

"Después de casi un año de unas negociaciones, la Atlética aceptó los cambios propuestos por el Bosco relativos a la necesidad de que los equipos juveniles pasaran a depender del club salesiano, que los equipos perdieran la denominación Bosco Atlética y a cerrar el ciclo con un equipo senior bajo la tutela del Bosco. Como contrapartida, la Atlética planteó la necesidad de crear su propia estructura de cantera de forma paulatina, comenzando con un equipo infantil para ir creciendo, temporada a temporada, hasta completar su propia estructura colaborando con el Bosco y seguir creciendo de manera conjunta por el bien del balonmano avilesino. En el momento de la decisión final el Bosco trasladó a la Atlética su decisión de no aceptar la creación del Infantil por parte de la Atlética y dar por cancelado el convenio una vez finalizada la temporada en curso", explican desde la Atlética Avilesina, entidad presidida por Gerardo González, que "lamenta profundamente la decisión del club salesiano". "Creemos que es un error dividir en vez de unir, pero aceptamos la decisión como no podría ser de otra manera", señalan.

Por su parte, desde el Bosco afirma que "la renovación del convenio solo tendría sentido si existía coincidencia en un modelo organizativo unificado de la base a medio y largo plazo, evitando duplicidades estructurales que pudieran generar incertidumbre en jugadores y familias". "El Bosco planteó una propuesta de vigencia del convenio hasta 2029, entendiendo que los proyectos deportivos de formación requieren planificación estable en el tiempo. Al no existir coincidencia en el modelo organizativo futuro, el club trasladó con claridad las condiciones estructurales que considera necesarias para preservar la coherencia y estabilidad de su proyecto formativo. Esta postura ha sido adoptada tras un proceso de consulta interna con su equipo técnico y directivo, priorizando el bienestar de los deportistas y la estabilidad del proyecto educativo-deportivo que desarrolla desde hace décadas", subrayan desde el club salesiano, presidido por Mario Fernández. Desde la entidad afirman que su continuidad, a pesar de esta decisión, está más que asegurada.

Noticias relacionadas

Ahora, tras veinte años de unión entre ambas entidades, se abre un futuro en el que dos de los clubes referencia en el balonmano en Asturias tendrán que labrar su nuevo camino. La Atlética ha puesto el foco en el balonmano femenino, preparándose para "la creación de una estructura propia que ayude a los equipos femeninos a progresar y llegar a categoría nacional". El Bosco, por su lado, señala que "la planificación de la próxima temporada está garantizada en todas sus categorías, incluyendo la consolidación de la categoría Juvenil dentro de su estructura".