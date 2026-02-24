Comienza el montaje para el Gijón Premier Padel
N. L.
Gijón
El montaje de las pistas auxiliares –en la imagen– dio comienzo ayer a los preparativos finales para la celebración del Gijón Premier Pádel, que se iniciará el domingo en el Palacio de los Deportes de La Guía en medio de una gran expectación por la llegada a Asturias de las mejores parejas mundiales de la especialidad. La competición, que tendrá sede en Gijón por segundo año consecutivo, ya ha agotado las localidades para las jornadas decisivas.
