Gijón oferta 350 plazas en su programa de Vacaciones Deportivas de Semana Santa

La inscripción en los campus multideportivos, los cursos y los planes familiares comienza el día 9 de marzo

Jorge Pañeda, presentando el programa de Vacaciones Deportivas de Semana Santa.

Jorge Pañeda, presentando el programa de Vacaciones Deportivas de Semana Santa. / Marcos León

Mario Rodrigo

Gijón

La conciliación y el deporte en familia son los objetivos que persigue la sexta edición del programa de las Vacaciones Deportivas de Semana Santa de Gijón, presentado por Jorge Pañeda, concejal de Deportes y presidente del Patronato Deportivo Municipal (PDM) de Gijón. Las actividades previstas están especialmente pensadas para los menores, acompañados de adultos, y combinan ubicaciones cerradas como colegios, centros deportivos y piscinas con escenarios al aire libre, como la playa de San Lorenzo.

El Patronato saca un total de 350 plazas para estas actividades, para los que los interesados podrán inscribirse a partir del lunes 9 de marzo a las 8.30 de la mañana de forma telemática a través de la web actividades.gijon.es o la App Gijón, y de manera presencial en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía. Es imprescindible estar en posesión de la Tarjeta Ciudadana. Están reservadas plazas inclusivas para personas con discapacidad, cuya confirmación requiere una preinscripción previa para valorar las solicitudes y mejorar la atención.

El programa se extenderá desde el 30 de marzo al 2 de abril, coincidiendo con las vacaciones escolares justo antes de los días festivos de Semana Santa. Las familias que necesiten conciliar han de prestar especial atención a los campus multideportivos, que tendrán lugar en El Llano y en La Calzada. Están dirigidos a personas entre 5 y 14 años e incluyen actividades deportivas y lúdicas que finalizarán todos los días con una sesión de juegos en la piscina.

Mucho éxito tienen habitualmente los cursos de dos o tres días de equitación en ponis y caballos, parkour, ajedrez, yoga, escalada, tiro con arco, tenis de mesa y el 4x4 raqueta, una modalidad que combina tenis, pádel, el tan en boga pickleball y bádminton. Las actividades al aire libre serán el surf en la playa de San Lorenzo y el skate en el skatepark de Cimadevilla.

Para los que prefieran los planes en familia, el programa oferta pickleball, «Brazadas en Familia» y el «Desafío Pirata», una yincana acuática que se celebrará en las piscinas municipales, indicada para niños de entre 2 y 6 años. Estas actividades también están abiertas a personas con discapacidad acompañadas de una persona adulta, en esta ocasión sin que sea necesario realizar una preinscripción.

