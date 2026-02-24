El jugador del Alimerka Oviedo Baloncesto Marques Townes estalla contra la Federación Dominicana: "El silencio no es aceptable"

Marques Townes es uno de los jugadores importantes de la Primera FEB, la segunda categoría del baloncesto español, y una pieza clave en el Alimerka Oviedo Baloncesto, equipo que, a pesar de ser uno de los humildes de la categoría, suma diez victorias y está en estos momentos en puestos de play-off de ascenso a la ACB. Townes aporta al cuadro asturiano una media de 15,9 puntos por partido, siendo el séptimo máximo anotador de la categoría.

Un referente ofensivo en el Oviedo Baloncesto

Un rendimiento que le abrió de nuevo la puerta de la selección de la República Dominicana, entrenada por el argentino Néstor 'Che' García, que se enfrenta el jueves a Estados Unidos y el lunes a Nicaragua en partidos clasificatorios para el Mundial de Catar 2027. Townes fue incluido en la preselección para esos partidos y su familia, según relata el propio jugador, compró los billetes para acompañarle al menos en la primera cita, que se disputará en San Diego (California) el jueves.

El viaje frustrado a San Diego

El viaje debía haberse producido ayer lunes, sin embargo el escolta nacido en Estados Unidos, pero con pasaporte dominicano, sigue en Asturias. Y no por su voluntad. En un comunicado emitido a través de la red social X, Townes arremetía contra la Federación Dominicana de Baloncesto por lo que considera un trato "poco profesional": "El 20 de enero, mi club (el Oviedo Baloncesto) recibió una carta oficial de la Federación Dominicana de Baloncesto solicitando mi liberación para representar a la República Dominicana en la próxima ventana FIBA. Con base en eso, me preparé y mi familia hizo planes para estar en San Diego. Mi familia (mamá, hermano, hermana y padrastro) compró vuelos costosos no reembolsables porque creíamos que todo estaba listo".

EN IMÁGENES: Ambientazo en el Alimerka Oviedo Baloncesto-Obradoiro / Mario Canteli

El comunicado y la falta de respuesta

El escrito de Townes se produce una vez que no ha tomado el vuelo que debía llevarle con la selección: "Se suponía que debía irme hoy (por ayer)… No he recibido ningún detalle de viaje, confirmación ni ninguna comunicación oficial sobre si siquiera soy parte del equipo, aunque claramente se me dijo de antemano que estoy en el equipo. A través de mi agente, me dijeron que había 'incertidumbre' sobre llevarme y que 'podría no valer la pena'. Me dijeron que ayer (el domingo) se tomaría una decisión final. Todavía no he recibido ninguna respuesta. ¡El silencio no es aceptable!".

Noticias relacionadas

Malestar por la gestión de la Federación Dominicana

Muy dolido, Marques Townes tan solo reclama una mejor manera de tratar este asunto: "Entiendo que las decisiones del roster son parte del baloncesto. Así es el juego y lo respeto. Pero la manera en que esto se ha manejado es poco profesional. La falta de comunicación y claridad es decepcionante. Si los planes cambian, simplemente díganlo. Puedo respetar la honestidad. Lo que no puedo respetar es la falta de comunicación y profesionalismo. Siempre he respondido cuando me han llamado para representar a mi país, y siempre lo he hecho con orgullo. Lo único que estoy pidiendo es honestidad, comunicación y el mismo nivel de respeto a cambio".