Un oro y un bronce, cosecha de la cantera asturiana en el Nacional de tenis de mesa

La cantera asturiana del tenis de mesa sacó la cabeza durante el Torneo Estatal 2026 celebrado durante diez días de competición en Tarragona. En la cita, que llevó hasta la ciudad catalana a 1.100 deportistas de todo el país, la avilesina Lola Uría descolló con su primer puesto en la categoría alevín femenina. Pero no fue la única alegría en forma de medalla de la representación asturiana: en esa misma categoría, Julia Fernández, de Luarca, se subió al tercer puesto del podio. Uría se presentaba como una de las grandes favoritas por su trayectoria reciente, que le llevó a ser incluida en el programa Eurotalents 2026, en el que se buscan jugadores con proyección por toda Europa. Entre las dos asturianas, en segunda posición, se clasificó la catalana Karen Yang.

Los catalanes Lia Sitjà y Nil Salan ganaron en categoría benjamín, mientras que en alevín masculino, el vencedor fue el andaluz Luca Romero. Por lo que se refiere a la categoría cadete, los primeros clasificados fueron el catalán Roc Gibert y la gallega Lucía Saura.