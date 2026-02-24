Pablo Carreño gana al 36 del mundo y se mete en los octavos de final del torneo de Dubái
El asturiano está cerca de regresar al top 100 del ránking ATP
E.F.
El tenista asturiano Pablo Carreño, que en estos momentos ocupa el puesto 124 en el ránking de la ATP, venció con solvencia al canadiense Denis Shapovalov, 36 del mundo, en la primera ronda del ATP 500 de Dubái en dos sets (6-2 y 6-4) y pasa así a octavos, donde se enfrentará al ganador del duelo entre el francés Arthur Fils y el checo Jiri Lehečka.
Un triunfo clave ante un ‘top 40’
Cualquiera de los dos será un rival de nivel contra Carreño, que está a tan solo 80 puntos de colarse en el ‘top 100’ del ránking ATP. Fils alcanzó la final en Doha, en la que perdió contra el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, y el checo Jiri Lehečka es el octavo favorito del torneo de Dubái y 24 del ránking ATP.
Dominio en los enfrentamientos directos
El gijonés, con el partido de este martes, suma su sexta victoria en ocho enfrentamientos contra Shapovalov. El último duelo entre Carreño y el canadiense fue hace cuatro años en el ATP Masters 1.000 de París y culminó también con la victoria del asturiano.
