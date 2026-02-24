Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autopista del HuernaTramitación de la dependenciaNeonazis GijónCarreras Galbán
instagramlinkedin

Pablo Carreño gana al 36 del mundo y se mete en los octavos de final del torneo de Dubái

El asturiano está cerca de regresar al top 100 del ránking ATP

Pablo Carreño celebra un punto.

Pablo Carreño celebra un punto. / JUAN PLAZA

E.F.

Gijón

El tenista asturiano Pablo Carreño, que en estos momentos ocupa el puesto 124 en el ránking de la ATP, venció con solvencia al canadiense Denis Shapovalov, 36 del mundo, en la primera ronda del ATP 500 de Dubái en dos sets (6-2 y 6-4) y pasa así a octavos, donde se enfrentará al ganador del duelo entre el francés Arthur Fils y el checo Jiri Lehečka.

Un triunfo clave ante un ‘top 40’

Cualquiera de los dos será un rival de nivel contra Carreño, que está a tan solo 80 puntos de colarse en el ‘top 100’ del ránking ATP. Fils alcanzó la final en Doha, en la que perdió contra el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, y el checo Jiri Lehečka es el octavo favorito del torneo de Dubái y 24 del ránking ATP.

Noticias relacionadas

Dominio en los enfrentamientos directos

El gijonés, con el partido de este martes, suma su sexta victoria en ocho enfrentamientos contra Shapovalov. El último duelo entre Carreño y el canadiense fue hace cuatro años en el ATP Masters 1.000 de París y culminó también con la victoria del asturiano.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pierde el control de su coche, invade otro carril, se estrella contra una valla y huye a la carrera en Gijón
  2. Muere un trabajador aplastado en el astillero Gondán
  3. Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
  4. Fallece Sergi Martí, alma y promotor de La Benéfica junto a Rodrigo Cuevas y Nacho Somovilla
  5. El famoso bailarín y coreógrafo uruguayo Emir Abdul da una clase de baile en El Berrón: 'En Asturias hay jóvenes con mucho talento
  6. La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel actualizado: hasta 800 euros de multa por no llevarlo
  7. Condenada a tres años de cárcel una administradora de fincas de Gijón por robar 150.000 euros
  8. Fallece el gijonés Alejandro Catrain, secretario de la Unión de Discapacitados Físicos, tras una operación en el Hospital de Burgos

Pablo Carreño gana al 36 del mundo y se mete en los octavos de final del torneo de Dubái

Pablo Carreño gana al 36 del mundo y se mete en los octavos de final del torneo de Dubái

Mineros de Vega de Rengos reclaman al Principado la reactivación de la explotación

Bombazo en el deporte de Avilés: la Atlética y el Bosco no continúan con su convenio

Bombazo en el deporte de Avilés: la Atlética y el Bosco no continúan con su convenio

Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el vestido azul para boda o cóctel por menos de 15 euros: uno de los favoritos de las clientas y en tres colores diferentes

Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el vestido azul para boda o cóctel por menos de 15 euros: uno de los favoritos de las clientas y en tres colores diferentes

Estas son las estrellas mundiales del pádel que comenzarán a jugar en Gijón el jueves 5 de marzo

Estas son las estrellas mundiales del pádel que comenzarán a jugar en Gijón el jueves 5 de marzo

El Narcea suma otra victoria en casa y se coloca líder en la clasificación

El Narcea suma otra victoria en casa y se coloca líder en la clasificación

Trevías, en guerra con la futura depuradora: la ubicación está "muy cerca" de algunas casas

Trevías, en guerra con la futura depuradora: la ubicación está "muy cerca" de algunas casas
Tracking Pixel Contents