El piloto asturiano Nacho Tuñón, podio en el estreno de la temporada de monoplazas E4 en Portimão

El piloto asturiano Nacho Tuñón comenzó a lo grande su temporada en monoplazas F4 del Spanish Winter Championship. En Portimão, sede de la primera carrera, el deportista ovetense del equipo Tecnicar fue tercero, conquistando una disputada plaza en el podio frente al portugués Noah Monteiro. El británico Nathan Tyne ocupó el primer cajón y Vivek Kanthan entró en segunda posición.