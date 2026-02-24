Estas son las estrellas mundiales del pádel que comenzarán a jugar en Gijón el jueves 5 de marzo
El Gijón Premier Padel P2 vivirá este jueves 5 de marzo una de sus jornadas más esperadas con la entrada en competición de las principales figuras del pádel mundial. Las cuatro mejores parejas del cuadro masculino y las ocho primeras del ranking femenino debutarán directamente en octavos de final, elevando el nivel competitivo del torneo desde primera hora.
Las mejores parejas masculinas
El público asturiano podrá ver en acción a las duplas más dominantes del momento. Agustín Tapia y Arturo Coello, actuales números uno del mundo, parten como grandes favoritos al título. Junto a ellos, también arrancan su participación:
- Ale Galán y Fede Chingotto
- Franco Stupaczuk y Mike Yanguas
- Juan Lebrón y Leo Augsburger
La presencia de estas cuatro parejas garantiza un salto competitivo inmediato en el cuadro masculino, que entra en su fase decisiva.
Ocho aspirantes al título en el cuadro femenino
En categoría femenina, el cartel mantiene el mismo nivel de exigencia. Las ocho primeras parejas del ranking mundial comienzan su camino hacia el título en tierras asturianas.
Entre las principales favoritas destacan:
- Gemma Triay y Delfi Brea
- Bea González y Paula Josemaría
- Ari Sánchez y Andrea Ustero
- Claudia Fernández y Sofía Araújo
Nueva entrada vespertina ante la alta demanda
La organización ha activado una modalidad de entrada de tarde para el miércoles y el jueves ante la previsión de alta afluencia. El acceso al recinto estará disponible a partir de las 16.00 horas.
Los precios parten desde los 10 euros el miércoles, mientras que el jueves oscilan entre los 16 y 20 euros según categoría. Las entradas pueden adquirirse a través de los canales oficiales del torneo.
La jornada del miércoles también genera expectación, con la posible presencia en pista de Paquito Navarro, Jon Sanz o Martín Di Nenno, lo que refuerza el atractivo de las primeras rondas.
Fin de semana camino del lleno absoluto
La respuesta del público está siendo especialmente positiva. El sábado se encuentra prácticamente agotado y el viernes de cuartos de final y el domingo podrían colgar el cartel de 'sold out' en los próximos días.
En este contexto, las sesiones del miércoles y jueves se presentan como una oportunidad para disfrutar del mejor pádel internacional en directo a un precio más accesible.
