El Telecable, a reforzarse moralmente en Mata Jove ante el enemigo íntimo Vila-Sana

La visita de uno de los grandes de la competición española y europea, el Vila-Sana, siempre tiene una trascendencia especial para el Telecable. El equipo gijonés se mide al catalán a partir de las nueve de la noche en Mata Jove con el objetivo de recuperar las sensaciones que le convirtieron en un equipo inabordable en la recta final de 2025. Tendrá que hacerlo previsiblemente sin Marta Piquero, que continúa recuperándose de la rodilla. Sin ella, las gijonesas fueron capaces de volver a la senda del triunfo ante el Alpicat (1-4).

Asturianas y catalanas son enemigas íntimas. En lo que va de temporada ya se han enfrentado tres veces, siempre con triunfo local (3-0 en OK Liga y 4-2 en la WSE Champions League para el Vila-Sana y 4-3 para el Telecable en la competición europea). Ambos equipos están clasificados para la Final Four. En la lucha por el título liguero, el Vila-Sana es líder con tres puntos de ventaja sobre el conjunto fabril, tercero. Una ventaja que otorgaría ventaja de pista en un hipotético cruce en las eliminatorias por el título.

Casi sin tiempo de recuperarse de la batalla contra las Elsa Salvanyà, Aina Florenza, Luchi Agudo y compañía, el Telecable deberá afrontar el sábado (Mata Jove, 19 horas) el último partido de la fase de grupos de la WSE Champions League, ante un Cerdanyola que arañó un empate en su visita liguera a Gijón el 7 de febrero.

La jornada intersemanal lleva además al pabellón Visiola Rollán a uno de los cocos de los últimos años, el Palau, algo venido a menos este curso. La misión del eNe Oposiciones CP Mieres de lograr su primer triunfo en esta nueva incursión en la élite se presenta muy complicado