Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autopista del HuernaTramitación de la dependenciaNeonazis GijónCarreras Galbán
instagramlinkedin

El Telecable, a reforzarse moralmente en Mata Jove ante el enemigo íntimo Vila-Sana

El conjunto fabril, con la duda de Marta Piquero, recibe al líder de la OK Liga, y el eNe Oposiciones juega en Mieres ante el Palau

Nuria Almeida, a punto de marcar uno de sus goles contra el Cerdanyola en Mata Jove.

Nuria Almeida, a punto de marcar uno de sus goles contra el Cerdanyola en Mata Jove. / Fernando Rodríguez

Mario Rodrigo

Gijón

La visita de uno de los grandes de la competición española y europea, el Vila-Sana, siempre tiene una trascendencia especial para el Telecable. El equipo gijonés se mide al catalán a partir de las nueve de la noche en Mata Jove con el objetivo de recuperar las sensaciones que le convirtieron en un equipo inabordable en la recta final de 2025. Tendrá que hacerlo previsiblemente sin Marta Piquero, que continúa recuperándose de la rodilla. Sin ella, las gijonesas fueron capaces de volver a la senda del triunfo ante el Alpicat (1-4).

Asturianas y catalanas son enemigas íntimas. En lo que va de temporada ya se han enfrentado tres veces, siempre con triunfo local (3-0 en OK Liga y 4-2 en la WSE Champions League para el Vila-Sana y 4-3 para el Telecable en la competición europea). Ambos equipos están clasificados para la Final Four. En la lucha por el título liguero, el Vila-Sana es líder con tres puntos de ventaja sobre el conjunto fabril, tercero. Una ventaja que otorgaría ventaja de pista en un hipotético cruce en las eliminatorias por el título.

Casi sin tiempo de recuperarse de la batalla contra las Elsa Salvanyà, Aina Florenza, Luchi Agudo y compañía, el Telecable deberá afrontar el sábado (Mata Jove, 19 horas) el último partido de la fase de grupos de la WSE Champions League, ante un Cerdanyola que arañó un empate en su visita liguera a Gijón el 7 de febrero.

Noticias relacionadas y más

La jornada intersemanal lleva además al pabellón Visiola Rollán a uno de los cocos de los últimos años, el Palau, algo venido a menos este curso. La misión del eNe Oposiciones CP Mieres de lograr su primer triunfo en esta nueva incursión en la élite se presenta muy complicado

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un trabajador aplastado en el astillero Gondán
  2. Adiós a la ubicación en el coche de la baliza v-16: 'La normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida
  3. Pierde el control de su coche, invade otro carril, se estrella contra una valla y huye a la carrera en Gijón
  4. Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
  5. Fallece Sergi Martí, alma y promotor de La Benéfica junto a Rodrigo Cuevas y Nacho Somovilla
  6. El famoso bailarín y coreógrafo uruguayo Emir Abdul da una clase de baile en El Berrón: 'En Asturias hay jóvenes con mucho talento
  7. La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel actualizado: hasta 800 euros de multa por no llevarlo
  8. Condenada a tres años de cárcel una administradora de fincas de Gijón por robar 150.000 euros

Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la lámpara de mesa más viral: disponible en dos colores por 6,95 euros

Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la lámpara de mesa más viral: disponible en dos colores por 6,95 euros

¿Tienes un negocio en Salas y quieres saber más sobre Inteligencia Artificial? Este taller te interesa

¿Tienes un negocio en Salas y quieres saber más sobre Inteligencia Artificial? Este taller te interesa

La Champions, en directo | Atlético de Madrid - Brujas

La Champions, en directo | Atlético de Madrid - Brujas

La Formación Profesional busca “clientela” en Mieres: "Aquí aprendes cosas prácticas y complejas en menos tiempo"

La Formación Profesional busca “clientela” en Mieres: "Aquí aprendes cosas prácticas y complejas en menos tiempo"

Los comercios de Oviedo se visten de gala: 23.000 papeletas para «irse de Zarzuela»

Los comercios de Oviedo se visten de gala: 23.000 papeletas para «irse de Zarzuela»

Llamada de auxilio de Oviedo por el Sáhara: «Faltan 15 familias para sacar a los niños de los 60 grados del desierto»

Llamada de auxilio de Oviedo por el Sáhara: «Faltan 15 familias para sacar a los niños de los 60 grados del desierto»

Multado con 50.000 euros por lo que grabaron las cámaras de seguridad de una empresa en el comedor: "Advirtió de que estaban las cámaras"

Un "mini" Valdebebas en Matalablima: Ricardo Gallego visitó la escuela que la fundación del Real Madrid impulsa en Oviedo

Un "mini" Valdebebas en Matalablima: Ricardo Gallego visitó la escuela que la fundación del Real Madrid impulsa en Oviedo
Tracking Pixel Contents