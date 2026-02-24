Victoria del Astures, que aún puede salvarse en la primera fase de la División de Honor del bádminton español

El Hello! Rentacar Astures disfrutó de una sufrida victoria en el cierre de la primera fase en La Tejerona (4-3 frente al San Fernando Valencia) y aún tiene posibilidades de salvarse en la última jornada, aunque la combinación no es fácil. El equipo gijonés necesita ganar en la pista del IES Recreativo La Orden de Huelva y que pierdan sus partidos tanto el propio San Fernando como el Alicante Intercity. Si no, deberá jugársela en una eliminatoria.