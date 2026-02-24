Victoria del Astures, que aún puede salvarse en la primera fase de la División de Honor del bádminton español
N. L.
Gijón
El Hello! Rentacar Astures disfrutó de una sufrida victoria en el cierre de la primera fase en La Tejerona (4-3 frente al San Fernando Valencia) y aún tiene posibilidades de salvarse en la última jornada, aunque la combinación no es fácil. El equipo gijonés necesita ganar en la pista del IES Recreativo La Orden de Huelva y que pierdan sus partidos tanto el propio San Fernando como el Alicante Intercity. Si no, deberá jugársela en una eliminatoria.
- Aviso a piragüistas y empresas de descenso en canoa: habrá limitaciones a la navegación en el río Sella durante tres meses
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el organizador plegable para cubiertos y palas de cocinas en el cajón: adiós a las bandejas con separación
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la aspiradora 2 en 1 con la que podrás limpiar toda la casa
- Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
- León se moviliza para forzar la expropiación del Puerto Pinos, medida que dejaría sin pastos a casi 1.500 reses de Mieres
- LaLiga anuncia que interpondrá un recurso contra la RFEF tras la resolución del Juez Único sobre el aplazamiento del partido del Oviedo en Vallecas
- La bailoterapia de Amador Valdés triunfa en La Corredoria
- La RFEF niega al Real Oviedo los tres puntos de Vallecas: el partido se considera 'no celebrado