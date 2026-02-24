Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Victoria del Astures, que aún puede salvarse en la primera fase de la División de Honor del bádminton español

Jana Villanueva y Claudia Leal, durante el dobles femenino contra el San Fernando de Valencia.

Jana Villanueva y Claudia Leal, durante el dobles femenino contra el San Fernando de Valencia. / A. B.

N. L.

Gijón

El Hello! Rentacar Astures disfrutó de una sufrida victoria en el cierre de la primera fase en La Tejerona (4-3 frente al San Fernando Valencia) y aún tiene posibilidades de salvarse en la última jornada, aunque la combinación no es fácil. El equipo gijonés necesita ganar en la pista del IES Recreativo La Orden de Huelva y que pierdan sus partidos tanto el propio San Fernando como el Alicante Intercity. Si no, deberá jugársela en una eliminatoria.

