El Alimerka Oviedo Baloncesto presenta su camiseta para el Día Internacional de la Mujer

El Alimerka Oviedo Club Baloncesto y el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL) presentaron ayer las actividades que desarrollarán para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Esta alianza, que cumple ya su sexto año consecutivo, tiene como objetivo promover la igualdad y la mejora de las condiciones de trabajo.

La programación de este año centra su atención en visibilizar el papel de la mujer profesional y consta de dos eventos: una charla sobre los logros y retos laborales de la mujer en el deporte, que se celebrará el 4 de marzo, a las 18:30 horas, en la Biblioteca Pública Pérez de Ayala (El Fontán) y el partido por la igualdad, que será el 7 de marzo, a las 19:00 horas, en el Palacio de los Deportes frente al Cartagena.

Las dos instituciones presentaron la camiseta con la que el equipo de Oviedo disputará ese partido y que se puede ver en la imagen que acompaña esta información.