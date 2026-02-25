Dani Vidal, con ambición antes de medirse al Tenerife: "Vamos con la mentalidad de hacerles un partido complicado"

Dani Vidal, entrenador del Avilés, analizó la crisis de bajas que sufre el Avilés, que tendrá que convocar a un jugador del filial y dos juveniles para rellenar la convocatoria ante el Tenerife. El catalán habló de posibles reconversiones para la defensa blanquiazul y, a pesar de la situación, fue optimista. "Vamos con la mentalidad de hacerles un partido complicado", aseguró. Estas fueron sus palabras:

Las bajas

“Vamos muy justos de efectivos, tan solo recuperamos a Osky respecto a la pasada semana. Las últimas sensaciones no le permitieron ayudarnos ante el Castilla. Vamos a citar dos juveniles y un jugador del filial para que ayuden en la convocatoria”.

Tirar del filial

“Sabemos que el objetivo del filial y del juvenil es subir de categoría, por eso vamos con mucho cuidado. Esta vez tienen opciones reales de poder participar, por eso contamos con ellos. En los entrenamientos no tenemos tantos problemas, porque muchas de las bajas son por sanción”.

Reconversiones

“Es posible que algún jugador, por el número de efectivos del que disponemos, tenga que participar en alguna posición poco habitual para él. Lo hemos trabajado durante la semana. Ante el Castilla se vio a Isi y a Cayarga fuera de posición, que fueron los que más tiempo lo hicieron junto a Gete. Cumplieron con creces salvando alguna acción puntual, que es algo que como entrenador ya cuentas. A Quicala, por sus condiciones, lo veo como carrilero. Es un extremo que incluso en una línea de cuatro, si te quieres exponer mucho a nivel ofensivo, podría actuar como lateral. Jugando con una defensa de tres centrales se puede adaptar perfectamente a jugar en los dos carriles”.

Rivera, invicto en el Heliodoro

“El otro día hizo un buen partido, esperemos que sea el punto de partida y que cada semana que tenga minutos suba al nivel”.

Luis Alcalde

“No es un partido donde te puedas comer muchísimo la cabeza sobre guardar la gasolina o pensar en lo que tienes para el segundo tiempo. Tenemos tres jugadores del primer equipo en el banquillo sin contar al portero suplente y tres chicos del filial. Alcalde tuvo, ante el Castilla, los mejores minutos desde que vino, salió muy reforzado con su actuación, participó y tuvo personalidad. Es un jugador que tanto en la base como en el puesto del ‘10’ puede aportar, además de jugar en ambas bandas sabiendo que en su naturaleza está caer hacia dentro”.

El Tenerife

“Es un equipo hecho para ascender. Sin ser excesivamente superior al rival tiene talento individual que saca los partidos adelante. Se tiene que alabar lo que están haciendo, es un club de otra categoría, con la mejor plantilla de Primera Federación, pero la categoría es muy complicada. No están dando su brazo a torcer, nadie les discute el liderato. Nosotros hemos hecho buenos partidos ante equipos de muchísimo nivel y vamos con la mentalidad de hacerles un partido complicado, de tener nuestras opciones e ir a por los tres puntos”.

La distancia con el descenso

“No estoy muy pendiente de otros equipos porque una semana puede ir bien y otra mal. Nos tenemos que centrar en nosotros mismos. El punto que sumamos ante el Castilla nos dio distancia con los de abajo, pero creo que nos tenemos que quedar con las buenas sensaciones que tuvimos en el partido”.

Último ‘coco’ en tiempo

“Todos los partidos van a ser complicados. Me reconforta mucho que ante el Castilla, con todas las bajas que tuvimos y en la dinámica de resultados que estábamos, la afición se fue contenta y poco satisfecha con el resultado”.