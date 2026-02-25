El eNe Oposiciones Mieres cae goleado por el Palau (1-6)

eNe Oposiciones Mieres: Julieta Rouco, Milagros Puig, Ariadna Fernández, Viznia Silva, Ariadna Martínez –quinteto inicial–, Paula Rey, Valentina Domínguez, Paula Peña, Claudia Molano y Lúa Alcaraz. Generali Palau: Laura Vicente, Berta Busquets, Laura Puigdueta, Anna Casaramona, Marina Codina –quinteto inicial–, Jana Costa, Nara López, Ana Lucía Maldonado, Mariona Méndez y Ariadna Méndez. Goles: 0-1, min. 7: Berta Busquets. 0-2, min. 36 Berta Busquets. 0-3, min. 39: Anna Casaramona. 0-4, min. 42: Anna Casaramona. 0-5, min. 45: Laura Puigdueta. 0-6, min. 48: Marina Codina. 1-6, min. 49: Valentina Domínguez. Árbitros: Miguel Díaz y Elena González. Sin tarjetas.

El eNe Oposiciones Mieres le aguantó más de 35 minutos con tan solo un gol en contra nada menos que al Generali Palau, equipo que ocupa la cuarta plaza en la clasificación y que aspira a pelear por el título en la máxima categoría femenina de hockey sobre patines, la OK Liga Iberdrola.

En el tramo final del partido, entre Berta Busquets y Anna Casaramona decantaron definitivamente el partido del lado del conjunto catalán. Las de Mieres, a pesar de todo, lograron marcar el gol del honor en el último minuto.