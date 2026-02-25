El Langreo desvela a sus socios las cuentas del club: "Cuantos más vengan mejor"

La junta gestora que encabeza Adrián Torre, también jugador del primer equipo, y que en estos momentos dirige al UP Langreo, ha convocado una asamblea extraordinaria que tendrá lugar en el cine Felgueroso de Sama hoy, a las 19 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en la segunda y última, con el objetivo de dar a conocer a los socios de la entidad cuál es la situación económica por la que atraviesa el club. El pasado 5 de febrero, el anterior presidente del Langreo, Víctor Fernández-Miranda, presentó su dimisión por motivos de salud y desde ese momento Adrián Torre, portero y capitán del equipo, que ya venía haciéndose cargo de muchos de los asuntos del día a día del club, se puso al frente de la junta.

Adrián Torre asume el liderazgo del UP Langreo

"La asamblea extraordinaria se convoca más o menos para contar a los socios la situación económica del Langreo con toda transparencia. Al final, aunque sea ahora presidente de la junta gestora, soy un socio más", explica Adrián Torresobre la reunión que tendrá lugar esta tarde y a la que están convocados los 800 socios.

Adrián Torre reconoce que su objetivo es que "cuantos más socios vengan mejor" y que la idea es, insistió en esta idea, "que haya transparencia total". "Quiero que sepamos la situación en la que nos encontramos y se trata de contárselo en primer lugar a los socios para que todos sepan dónde estamos y poder así tomar decisiones", explicó el portero y presidente del Langreo, que, por respeto a estos mismos socios, no quiso valorar si la situación a la que se refiere es buena o mala.

Asamblea en el cine Felgueroso de Sama

Que la asamblea se celebre en el cine Felgueroso de Sama se justifica en el objetivo del club de que sea una reunión lo más multitudinaria posible y en la confianza de que así será, por lo que apostaron por solicitar un recinto lo suficientemente grande para que quepan todos los que decidan acudir.

El Langreo, en puestos de descenso en Segunda Federación

El Langreo afronta una temporada complicada en lo deportivo, luchando por la permanencia en Segunda Federación y colocado ahora en puestos de descenso.