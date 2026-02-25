Luis Enrique sortea dos camisetas firmadas del PSG para el P2 de Gijón de Premier Padel

El P2 de Gijón de Premier Padel sigue sumando alicientes antes de su arranque y uno de los más especiales lleva la firma de Luis Enrique. El técnico asturiano ha querido tener un detalle con el torneo que se celebra en su ciudad natal donando dos camisetas firmadas del Paris Saint-Germain, equipo al que dirige actualmente.

Gijón se prepara para acoger, del 3 al 8 de marzo, una de las paradas destacadas del circuito internacional de Premier Padel, reuniendo a algunas de las mejores parejas del mundo. En este contexto, Luis Enrique vuelve a mostrar su cercanía con el deporte y con Asturias, implicándose activamente en la promoción del evento.

No es la primera vez que el entrenador apoya la cita asturiana, pero en esta ocasión ha querido ir un paso más allá con un gesto dirigido directamente a los aficionados.

Cómo participar en el sorteo de las camisetas firmadas por Luis Enrique

Las dos camisetas del conjunto parisino, firmadas por el propio entrenador del PSG, serán sorteadas entre los asistentes al torneo. La iniciativa parte de la organización del P2 de Gijón como forma de agradecer el respaldo del público a la prueba.

La mecánica para optar al premio es sencilla: los interesados deberán seguir la cuenta oficial del evento en Instagram y adquirir una entrada para cualquiera de las jornadas de competición.

El nombre de los ganadores se dará a conocer el sábado 7 de marzo, coincidiendo con la disputa de las semifinales en el Palacio de Deportes de La Guía.

Con este guiño, el P2 de Gijón de Premier Padel añade un atractivo extra a una semana que promete espectáculo dentro y fuera de la pista, consolidando a la ciudad como uno de los epicentros del pádel internacional.