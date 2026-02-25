Pablo Carreño, eliminado del torneo de Dubái tras plantarle cara a Jiří Lehečka (7-6 y 6-4)
El tenista gijonés llevó al checho al tie-break en el primer set
El tenista asturiano Pablo Carreño no pudo meterse en los cuartos de final del torneo de Dubái después de caer por 7-6 y 6-4 ante el checo Jiří Lehečka en un partido que duró 1 hora y 51 minutos. Carreño venía de derrotar en dieciseisavos de final a Denis Shapovalov con mucha solvencia (6-2 y 6-4), con lo que se demuestra que el gijonés va creciendo con el paso de los partidos y dando pasos para ir acercándose a su mejor nivel.
En el primer set, el gijonés fue el primero en romper el servicio de su oponente, colocándose 5-3 después de consolidar el break ganando su servicio. Sin embargo, el checo a continuación ganó su saque y rompió el servicio de Carreño, lo que le permitió igualar el set a 5 juegos. Tras mantener su servicio los dos jugadores, el set se decidió en un tie break que ganó Jiří Lehečka por 8-6. En el segundo set, Lehečka le hizo break a Carreño en el tercer juego, colocándose 3-1 después de consolidarlo con su servicio. A partir de ahí, los dos jugadores defendieron su servicio y el checo se llevó la segunda manga que le dio la victoria y un puesto en los cuartos de final.
Carreño sigue creciendo en el ránking ATP
A pesar de la derrota, Carreño dio un paso al frente en este torneo y está un poco más cerca de regresar al top 100 del ránking de la ATP.
