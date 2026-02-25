La plaga de bajas deja al Avilés en cuadro: sin ocho jugadores y un defensa entre algodones

Dani Vidal tendrá que hacer encaje de bolillos para tratar de asaltar uno de los campos más complicados de Primera Federación. El Avilés viaja al Heliodoro Rodríguez López, campo del Tenerife, en el momento más álgido de su plaga de bajas, ya sea por lesiones o por sanciones. Al menos siete jugadores blanquiazules se perderán la cita en tierras canarias, dejando al técnico catalán atado de pies y manos para enfrentarse al líder de la categoría. Además, hay posiciones muy tocadas por las ausencias.

El Avilés viajará a Tenerife (viernes, 21.15 horas) con tan solo quince jugadores del primer equipo. Dos de ellos, además, son porteros, por lo que Vidal tan solo tendrá trece jugadores de campo para diez puestos. Empezando por la defensa, los blanquiazules apuntan a repetir el mismo esquema que han utilizado en sus últimos dos compromisos ligueros ante Celta Fortuna y Real Madrid Castilla. La defensa de tres tiene tan solo tres jugadores para ocupar la zaga: Babin, Grigore y Adri Gómez, que vuelve a estar disponible tras cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas.

Los problemas llegan a la hora de mirar a los carriles. Más allá de Osky, que continúa recuperándose del golpe que sufrió la pasada semana, aunque se es optimista con su presencia en Tenerife, el Avilés no tiene carrileros puros en plantilla. En banda derecha Campabadal debe cumplir un partido de sanción tras ver su quinta tarjeta amarilla del año ante el Castilla y Guzmán Ortega sigue recuperándose de su lesión, mientras que en la izquierda Viti también está en la enfermería. Además, Isi Ros, que ocupó esa posición ante el filial blanco, acabó el partido expulsado, teniendo que cumplir sanción esta jornada. Por todo ello, los dos únicos candidatos que tiene Dani Vidal para los dos carriles son Quicala y Berto Cayarga, dos extremos que se verán obligados a exprimirse en defensa para tratar de adaptarse a su nueva posición.

La sala de máquinas blanquiazul también está bajo mínimos. Con Adri Gómez reconvertido a central y Kevin Bautista también sancionado por acumulación de tarjetas, el Avilés tan solo podrá contar con dos pivotes: Christian Rivera y Gete. La situación se agrava si se tiene en cuenta que el excentrocampista del Sporting todavía no ha completado desde que fichó por el cuadro blanquiazul los 90 minutos de un encuentro. Vidal cuenta con la opción de retrasar la posición de Luis Alcalde, ya que la mediapunta sí que está más poblada, pero en caso de sufrir algún inconveniente durante el partido la situación podría ser extrema.

Menos ausencias en ataque

La mediapunta es una de las únicas posiciones donde el Avilés no cuenta con bajas. El nuevo esquema de tres centrales con el que sale el cuadro avilesino cuenta con dos hombres en tres cuartos del campo, puestos que apuntan a ser para Santamaría y Alcalde, que podría combinar esa posición con la del doble pivote. Cabe destacar que ante el Castilla, Santamaría inició el encuentro desde el banquillo, pero la lesión de Uzkudun, que tampoco estará en Tenerife, hace que el gijonés haya podido recuperar su puesto en el once. En la recámara estará Natalio, que conoce a la perfección el Heliodoro Rodríguez López, ya que jugó allí en la temporada 2010/11.

Arriba es donde menos mella ha hecho la crisis de bajas del Avilés. Vidal contará con Raúl Rubio y Javi Cueto, que ya está recuperado de su última lesión, mientras que Uzkudun se tendrá que quedar en Asturias tras romperse en el partido del pasado fin de semana. Aun así, el técnico tiene garantías para cubrir la ausencia del ariete vasco, el fichaje invernal que mejor ha funcionado hasta la fecha. Además, en caso de emergencia Natalio también puede hacer las veces de delantero centro si no salta al campo antes como mediapunta.

Invitación al Belenos

Los abonados del Avilés podrán asistir de manera gratuita al importante partido que tiene el Belenos en casa el próximo sábado ante el Hernani. El cuadro avilesino está a cuatro puntos del descenso y necesita una victoria para poder ahuyentar los fantasmas. "Queremos mostrar la buena sintonía con el equipo de fútbol de la ciudad", aseguran desde el club avilesino. El encuentro se jugará a las 16 horas en el Muro de Zaro.