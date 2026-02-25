El Telecable Gijón choca ante un gran Vila-Sana (2-6)

Telecable Gijón: Viky Caretta, Nuria Almeida, Mariona Colomer, Ana Catarina y María Igualada -quinteto inicial– Laia Juan, Judith Cobián y Ainara Anido. Vila-Sana: Anna Salvat, Aina Florenza, Luchi Agudo, Victoria Porta y Elsa Salvaña –quinteto inicial– Bea Gaete, María Porta y Daiana Silva. Goles: 1-0, min. 15: Judith Cobián. 1-1, min. 20: Aina Florenza. 1-2, min. 24: Aina Florenza. 1-3, min. 30: Aina Florenza. 2-3, min. 31: Nuria Almeida. 2-4, min. 33: Luchi Agudo. 2-5, min. 43: Salvañá. 2-6, min. 47: Bea Gaete. Árbitros: Ivonne Copovi y Nicolás Morandeira. No mostraron tarjetas.

El Telecable Gijón cayó goleado en un duelo que medía a dos de los mejores equipos de la OK Liga Iberdrola: el conjunto asturiano, tercero de la clasificación, y el Vila-Sana, segundo. Los dos equipos conservan ese puesto tras este encuentro.

Duelo directo en la zona alta de la OK Liga Iberdrola

Unas y otras buscaron el gol con mucha intensidad, con un Telecable que no pudo contar con Marta Piquero por precaución, pero que no se amilanaba y fue el que abrió el marcador tras un robo que propició una rápida transición que finalizó con una asistencia de Nuria Almeida para el remate a gol de Judith Cobián. A partir de ahí, las catalanas fueron a por la igualada. La local Ana Catarina recibió un golpe de una rival en la cara y tuvo que ser sustituida, sumando una nueva baja en las filas del equipo asturiano, y poco después Aina Florenza puso el empate. Y cuando se acercaba el descanso, el Telecable se llevó un nuevo mazazo tras una jugada individual de Aina Florenza que adelantaba al Vila-Sana.

Aina Florenza marca diferencias en la segunda mitad

En la segunda mitad, el Telecable saltó a la pista con nuevos bríos y no tardó en generar las primeras ocasiones de gol, aunque sin éxito en la finalización. Por el contrario, un nuevo chispazo de Aina Florenza supuso el 1-3. Reaccionaron las de Natasha Lee y anotó el 2-3 por medio de Nuria Almeida tras una buena combinación de equipo. Le duró poco la alegría al Telecable porque Luchi Agudo puso el 2-4 en el marcador.

El Vila-Sana sentencia pese al empuje gijonés

El partido se complicaba para el Telecable, que aun así siguió buscando un gol que no llegaba para meterse de nuevo en el partido. Con las locales volcadas, llegó un nuevo tanto del Vila-Sana, en esta ocasión de Elsa Saldaña. Bea Gaete culminó la goleada con un protestado penalti ante un Telecable que, a pesar de todo, siguió siempre yendo al ataque.