El Campeonato de Asturias de esquí de montaña, en el aire: se cae la opción de Fuentes de Invierno y la única alternativa es Pajares
La estación allerana rechaza la posibilidad de acoger la competición a escasos días del inicio de la prueba y desde la Federación trabajan en busca de soluciones: “No sé si lo podremos sacar adelante, los tiempos están muy apretados”
Asturias podría quedarse por tercer año consecutivo sin el Campeonato regional de esquí de montaña. En estos momentos la prueba se encuentra en el aire, después de que la estación de Fuentes de Invierno -con el circuito ya diseñado y los permisos tramitados- declinase la posibilidad de que se celebrase en sus pistas “por motivos de seguridad”, según explica a LA NUEVA ESPAÑA la presidenta de Deportes de montaña del Principado, Ana Hortensia. En estos momentos, la Federación se encuentra valorando, junto a la Consejería de Deporte, la posibilidad de que el campeonato se dispute en las fechas señaladas (7-8 de marzo), con la estación de Pajares como única alternativa.
“No sé si lo podremos sacar adelante, estamos en ello y tomaremos la decisión lo antes posible”, prosigue Hortensia, que explica que “tenemos que ser conscientes de si vamos a poder llevar a cabo ese cambio organizativo y trasladarlo a otro lugar con tan poco margen de tiempo”. Para ello, primero hay que diseñar un recorrido adaptado a la estación de Pajares y solicitar de nuevo los permisos, que posteriormente deberán ser tramitados. “Los tiempos están muy apretados”, subraya la dirigente.
Según explican desde la Federación de Deportes de Montaña del Principado, Fuentes de Invierno había dado el OK al inicio, pero la situación se fue enquistando con el paso de las semanas. “Nos explican que hay una serie de problemas de seguridad a la hora de compatibilizar la estación de esquí con el esquí de montaña y las raquetas de nieve”, dice Hortensia, mientras que el vocal de tecnificación y director de carrera, Santi Obaya, relata que “nos dijeron que no querían hacerla allí porque se estaba incentivando a realizar esquí de travesía en la estación”. Una decisión inesperada para la Federación. “Nos quedamos muy sorprendidos porque fue justo cuando las medallas olímpicas y en medio de eso nos lo suspenden”, prosigue.
Las dos pruebas del Campeonato ya estaban preparadas
El torneo se iba a disputar en dos días: el campeonato vertical, con un desnivel de unos 450 metros, arrancaría en la tarde del sábado, y el domingo 8, desde antes de abrir la propia estación, se celebraría la prueba individual, de unas dos horas de duración. Las próximas horas serán claves para determinar si finalmente se disputa o no un campeonato que no se pudo celebrar las pasadas ediciones. “En 2024 tuvimos que suspenderlo por falta de nieve y esto vuelve a ser una situación nada agradable. Se ha hecho un gran trabajo, muchas horas de forma altruista y cuando surgen estos problemas es una situación que no te gusta”, confiesa Hortensia.
