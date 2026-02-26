El Langreo se encomienda a sus socios para saldar su enorme deuda: estas son las medidas aprobadas en la asamblea para revertir la situación

“La situación económica del Langreo es grave”. Esas palabras enunciadas por el actual capitán y presidente de la actual junta gestora del club, Adrián Torre, son el resumen de la Asamblea Extraordinaria que se celebró en la tarde de ayer en el cine Felgueroso. Allí, los 116 socios que estuvieron presentes, pudieron conocer de primera mano la enorme deuda que acumula el Unión, que asciende a 436.000 euros, y la difícil situación que vivirán en los próximos meses. “Necesitamos entre 60 y 80.000 euros para acabar la temporada”, apunta.

El principal objetivo de la actual junta gestora es “conseguir dinero a corto plazo” y eso pasa por una reestructuración económica del club. “De aquí al 30 de abril se estiman unos gastos de 269.000 euros y unos ingresos de 44.500. Necesitamos 225.000 de aquí a dos meses para pagar a Hacienda y a la Seguridad Social para evitar la pérdida de subvenciones. Y también evitar que las responsabilidades recaigan sobre la actual junta”, explica la abogada Andrea Rodríguez.

El crowdfunding, aprobado por unanimidad

Dentro de las opciones que barajó el club para reunir ese importante montante económico antes del 30 de abril se encuentra la de una aportación de los socios (una especie de “derrama” explicaron) y también la de constituir una SAD (Sociedad Anónima Deportiva), aunque esta es la menos viable por la urgencia y el rechazo de los socios. Finalmente, se aprobó por unanimidad llevar a cabo un crowdfunding para recaudar dinero a través de la campaña “Salvemos al Unión”, con la que socios y simpatizantes podrían aportar su granito de arena para la permanencia del conjunto langreano.

En caso de no reunir las cantidades necesarias (cifradas por Adrián en un mínimo de 60.000 para acabar la temporada y seguir subsistiendo en el alambre), la abogada Rodríguez alertó sobre la posibilidad de acabar en un concurso de acreedores, una opción que desde el club esperan evitar a toda costa. “En el peor de los casos tendríamos que instar un concurso de acreedores porque al estar en quiebra técnica no podemos hacer frente a los pagos que hay que hacer. Si no llegamos a reestructurar la deuda habría que disolver el club y la peor de las consecuencias es que el club desaparece y no se podría volver a llamarse UP Langreo y utilizar su escudo”, comenta poniéndose en lo peor.

Adrián Torre prefirió posponer la posibilidad de fijar fecha para las elecciones y admitió su preocupación. “Llevo un mes sin dormir”, y relató la importancia de mantenerse en Segunda Federación. “El 50% de los ingresos del Langreo son de la RFEF y, si bajamos, aunque bajemos presupuesto, es inviable. Lo primordial es salvar la categoría”, zanja. En los ruegos y preguntas se propusieron numerosas propuestas para recaudar fondos y hubo mucha unión entre los allí presentes del: conseguir más socios, adelantar abonos del próximo año, pagar en cada encuentro en lo que resta de temporada… Además de aprobar el crowdfunding, también se acordó por unanimidad que cada abonado pagará 10 euros por partido de aquí a final de temporada.