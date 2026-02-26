La Media Maratón de Gijón se celebrará el 10 de octubre, añade novedades y elevará los premios hasta los 10.000 euros

Gijón volverá a situarse en el epicentro del atletismo el próximo 10 de octubre de 2026, fecha en la que se celebrará una nueva edición de la Media Maratón de Gijón (MBA). La organización se marca como objetivo alcanzar los 3.000 participantes, 500 más que en la pasada edición, en la que se agotaron las 2.500 plazas disponibles.

El concejal de Deportes, Jorge Pañeda, subrayó durante la presentación que la prueba es “uno de los buques insignia de los eventos deportivos de Gijón” y destacó el éxito del cambio de fecha y horario implantado el pasado año. “Pensamos que es la mejor hora y la mejor fecha, porque la hemos cambiado el año pasado y ha sido un rotundo éxito”, afirmó en referencia a la salida fijada a las 17:30 horas.

Pañeda se mostró convencido de que la ciudad volverá a responder: “Estamos seguros de que llegaremos a los 3.000 participantes, porque Gijón se vuelca siempre con los eventos deportivos de la ciudad”.

La prueba mantendrá su inclusión en el calendario oficial de la Real Federación Española de Atletismo, con categoría internacional 2, y volverá a ser sede del Campeonato de Asturias. El circuito, homologado, ya permitió en 2025 batir el récord absoluto de la prueba y el autonómico en categoría masculina.

Inscripciones abiertas desde febrero

Como novedad, la apertura de inscripciones se adelanta al mes de febrero. “Queremos promoverla también a nivel turístico como prueba turístico-deportiva y por eso hemos decidido abrir antes el plazo”, explicó el edil.

Más premios, bonus por récord y mejoras para los corredores

La edición de 2026 repartirá 10.100 euros en premios, distribuidos entre los ocho primeros clasificados en categoría masculina y femenina, además de los tres primeros asturianos en ambas categorías.

Además, se establecerán bonus económicos por batir los récords de la prueba, un incentivo añadido para atraer a atletas de alto nivel.

Entre las novedades para los participantes destacan:

Camiseta personalizada incluida en la bolsa del corredor .

. Posibilidad de grabar el tiempo en la medalla finisher, una iniciativa habitual en grandes pruebas nacionales.

Impacto turístico y promoción internacional

La vicealcaldesa, Ángela Pumariega, puso el foco en la dimensión económica y turística del evento. Recordó que en la pasada edición “un 42% de las inscripciones fueron de gente de fuera de Gijón”, un dato que calificó de “muy importante desde el área de Turismo”.

“El objetivo este año es aumentar ese porcentaje”, señaló, avanzando que el Ayuntamiento impulsará una promoción nacional e internacional, especialmente en Portugal, y colaborará con revistas especializadas para dar mayor visibilidad a la prueba.

Pumariega enmarcó la Media Maratón dentro de la estrategia del Gijón Sport Bureau, presentada en Fitur, cuyo objetivo es “posicionar a Gijón como ciudad referente en turismo deportivo y de eventos activos”.

Además, destacó que el formato en sábado por la tarde favorece la llegada de visitantes durante todo el fin de semana: “Muchos competidores vienen acompañados por su familia, se quedan hasta el domingo y eso tiene un reflejo muy fuerte en la economía local”.

Con varios meses por delante para la preparación, el Ayuntamiento confía en repetir el éxito de participación y consolidar una prueba que combina rendimiento deportivo e impacto turístico, reforzando la imagen de Gijón como ciudad volcada con el deporte.