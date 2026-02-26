El Palacio de los Deportes de La Guía se transforma para recibir al torneo internacional de pádel y estas son las mejoras

El Palacio de los Deportes de La Guía vuelve a convertirse en el epicentro del mejor pádel del mundo con motivo de la segunda edición del Premier Pádel Gijón, que arrancará este domingo 1 de marzo. El montaje avanza a pleno rendimiento bajo la supervisión de Fernando Álvarez, director ejecutivo del circuito en España y máximo responsable operativo del evento, quien coordina los últimos detalles antes de la llegada de jugadores, patrocinadores e instituciones.

“Ahora mismo todo el montaje va según lo planeado por el equipo de producción. Va muy bien y somos muy optimistas con el ritmo que lleva”, explica Álvarez desde Gijón.

Tres pistas y un concepto de evento más ambicioso

A nivel deportivo, el esquema se mantiene respecto a la pasada edición. El torneo contará con tres pistas de competición: una central, una pista 2 y una pista 3, siguiendo el formato habitual del circuito internacional.

Sin embargo, el gran salto de calidad no está en el número de pistas, sino en la experiencia global. “Donde crecemos y donde realmente mejoramos el evento es en espacios tanto para jugadores como el área comercial”, subraya Álvarez.

Mejores espacios para los jugadores: Players Lounge, gimnasio y fisioterapia

La organización ha reforzado especialmente las zonas destinadas a los profesionales, elevando los estándares respecto a 2025.

“Sobre todo para jugadores, en cuanto a sus espacios. Tanto su sala de descanso, que es el Players Lounge, como el gimnasio también mejora. Fisioterapia también mejora. Todos esos espacios estarán mejor que el año anterior”, explica el director ejecutivo.

Aunque el Palacio de los Deportes de Gijón dispone de gimnasio propio, el circuito adapta por completo la instalación junto a su proveedor especializado. “Nosotros lo adaptamos por completo, tanto con maquinaria como suelo, etc., para que los jugadores y jugadoras puedan tener las mayores comodidades y un entrenamiento, una activación, acorde a la exigencia de los partidos y del torneo”.

El gimnasio está prácticamente acabado, mientras que la sala de jugadores y las oficinas ultiman detalles. La pista 2 y la pista 3 ya están casi finalizadas, y en la central se está completando el ‘rigging’, paso previo al montaje definitivo del terreno de juego.

Más presencia de patrocinadores y refuerzo del área comercial

El crecimiento también se percibe en el plano comercial. El área de patrocinadores gana peso con espacios más amplios y cómodos, reforzando la activación de marca dentro del recinto.

“Contamos con los mismos patrocinadores que el año pasado y entran alguno más”, afirma Álvarez, destacando la confianza de las marcas en el evento gijonés.

Calendario del torneo: cuándo debutan los números uno

La competición arrancará el domingo con las primeras rondas y se extenderá durante toda la semana.

Los grandes favoritos no debutarán hasta el jueves, cuando entren en juego las principales cabezas de serie del cuadro masculino y femenino, incluidas las parejas número uno del mundo. Las semifinales y finales quedarán reservadas para el fin de semana.

Precisamente el jueves se presenta como una oportunidad estratégica para el público. “Sabiendo que los números uno jugarán el jueves, hay una oportunidad muy buena para que el público aproveche y venga el jueves al Palacio y disfruten de las mejores jugadoras y jugadores del mundo. Todavía quedan entradas”.

Entradas casi agotadas y respuesta masiva del público

La respuesta del público vuelve a ser uno de los grandes avales del Premier Pádel Gijón.

“Ya nos quedan muy poquitas entradas y esperemos que estos últimos días la venta aumente y no quede nada para vender”, señala Álvarez. El sábado está agotado, el domingo prácticamente también y el viernes avanza a muy buen ritmo.

La tendencia confirma que Gijón se consolida como una de las plazas con mayor conexión con el pádel profesional, reforzando su posición dentro del calendario internacional.

Gijón, una sede estratégica en el circuito mundial

En un circuito global que visita grandes capitales, Gijón ofrece una operativa especialmente cómoda para equipos y organización.

“Es una ciudad muy cómoda para moverse. No tienes problemas de tránsito porque cualquier distancia que vayas a recorrer, más o menos en un máximo de 15 o 20 minutos, la haces”, destaca Álvarez.

La cercanía entre hoteles y recinto —con desplazamientos máximos de unos doce minutos— facilita la logística diaria. A ello se suma el respaldo institucional y ciudadano. “El buen trato de todas las instituciones, tanto a nivel de facilidades en el recinto como visibilidad en la ciudad”, unido a “el público, por supuesto”, conforman un escenario ideal para el evento.

Gijón quiere consolidarse como referencia del pádel mundial

Con el montaje en su fase final, mejoras estructurales centradas en el jugador y una respuesta sobresaliente en taquilla, Gijón encara su segunda experiencia en el circuito con la ambición de consolidarse como una de las sedes de referencia del pádel mundial.