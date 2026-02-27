En Directo
EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurra en el Tenerife-Avilés de Primera Federación
Los blanquiazules buscan dar la sorpresa en plena crisis de bajas
El Avilés viaja a unos de los campos con más historia de Primera Federación para tratar de dar la machada. El cuadro blanquiazul se mide al Tenerife, líder de la clasificación, en plena crisis de bajas. Dani Vidal ha conseguido recuperar a Osky, pero tan solo cuenta con quince jugadores del primer equipo entre lesiones y sanciones. En el banquillo tendrá a tres jugadores de la cantera que no se descarta que acaben teniendo minutos.
Alineación del Avilés: Álvaro Fernández; Adri Gómez, Babin, Grigore; Cayarga, Christian Rivera, Gete, Osky; Luis Alcalde, Raúl Rubio y Santamaría.
Alineación del Tenerife: Dani Martín; César Álvarez, Landázuri, José León, David Ramos; Assis, Aitor Sanz, Juanjo, Alassan; Gastón Valles y Enric Gallego.
Minuto 7. Amarilla a Adri Gómez, del Avilés.
Minuto 1. ¡Arranca el partido!
