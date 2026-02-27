Lucía Carreño, presidenta de la Asturiana: “El Premier pádel de Gijón es como si viene el Mundial”

Lucía Carreño (Gijón, 1988) lleva toda la vida ligada a los deportes de raqueta. Primero fue el tenis, donde su hermano Pablo llegó a la fama mundial, aunque ella apostó por el pádel desde su época universitaria e incluso llegó a ser campeona de Asturias. Ahora, la gijonesa compagina su trabajo como arquitecta con la presidencia de la Federación Asturiana, donde las licencias no paran de crecer año tras año. A la espera de que el domingo arranque el Premier Pádel, el torneo más prestigioso del mundo, en Gijón, Carreño atiende a LA NUEVA ESPAÑA para repasar la situación actual de un deporte que sigue en auge.

Su hermano Pablo es tenista profesional, y usted acabó jugando a pádel.

Los dos empezamos en el tenis. Yo me fui a estudiar a La Coruña y la Universidad no me permitía entrenar y tener un buen entrenamiento de tenis. En segundo de carrera empecé en el mundo del pádel y me enganché poco a poco. Cuando volví a Asturias seguí jugando e incluso jugué alguna prueba del circuito de entonces.

El deporte ha crecido mucho desde entonces.

Sí, un montón. Llevamos cinco años en los que no para de crecer en Asturias y el circuito profesional también está tirando mucho. A partir de las cinco, la mayoría de clubes no tienen hueco libre para jugar y la gente se pelea por coger pista por las tardes. Y los monitores tampoco tienen un hueco. Es un auténtico boom.

El crecimiento fue exponencial hace años, ¿se mantiene en la actualidad?

Cuando yo entré en la Federación había 1.500 licencias y este año hemos superado las 2.000. Es un crecimiento de más de un 30% en dos años. En la liga por equipos, que es la que más atrae a la gente, empezamos con 80 parejas y ahora tenemos 110. Y aún hay mucha más gente que juega y va a clases y que luego no está federada. El crecimiento está siendo incluso más alto que en la época de la pandemia. Además, antes se movía todo por el centro de Asturias, pero ahora ya se extiende a toda la región. Tenemos equipos en Llanes, en Navia… y pistas en muchos lugares.

¿Un reto por mejorar en la Federación?

Quedan muchas cosas a las que se podría meter mano. Tengo la espinita con el circuito de veteranos. Lo intentamos sacar adelante, pero la gente no se animó a participar. Hay mucha gente de esas edades que juega y deberían encontrar su sitio en la Federación. La formación de monitores y técnicos es otro de los temas que tenemos pendiente. Hay mucha gente queriendo hacer el curso de monitor y todavía no hemos podido instaurar un curso anual, que es lo que nos gustaría. Nos está costando enganchar a la gente mayor y también a las niñas en ciertas edades como en categoría benjamín. Muchas no se apuntan a los torneos.

¿Puede llegar a ser el deporte referente de raqueta?

No competiría con otros deportes porque creo que hay sitio para todos. A nivel amateur, el que juega a bádminton puede jugar a pádel y el que practica tenis, también. Tiene muchos ingredientes y un componente social que lo hace muy atractivo. Los niveles evolucionan bastante rápido y con una base previa avanzas muy rápido. Son los principales aspectos que juegan a favor de que la gente se enganche.

¿Cómo se encuentra Asturias a nivel competitivo?

Hasta hace unos años era impensable que tuviésemos un jugador profesional en Asturias y tenemos el ejemplo de Alberto Trabanco, que va poco a poco metiéndose en el circuito, y también alguna chica como Coral Álvarez. También tenemos jugadores muy prometedores junior. Hay que empezar a tener referentes y está empezando a haber un crecimiento importante en la base. Siempre ha habido buenos jugadores en Asturias, pero muchos eligieron sus carreras profesionales frente al deporte. Ahora como ya se empieza a vivir del pádel, muchos lo ven como una opción de dedicarse a ello profesionalmente.

Torneos como el Gijón Premier Pádel también ayudan.

Sí, por supuesto. Tener un torneo de este nivel es como si te viene el Mundial de Fútbol o como si vienen el Barcelona y el Madrid. Son referentes y verlos desde tan cerca para los más pequeños es el reflejo de lo que pueden llegar a ser.

Además, Gijón es la primera prueba en España.

Cada vez hay menos pruebas en España. Pasamos de un circuito internacional profesional en el que el 80% de las pruebas eran en España y ahora muchas se han ido al extranjero. Conseguir una prueba en Gijón es un sueño y también es un lujo el poder tenerlos aquí.

Hay "sold out" en semifinales. La afición asturiana, además de practicarlo, tiene ganas de verlo.

Sí, además Gijón está muy bien ubicado en el norte. Desde luego que va a haber mucho público asturiano, pero también va a haber gente gallega, cántabra o de Madrid que va a venir a ver el mejor pádel del mundo. Desde el primer día se va a ver un pádel que no está al alcance de todos. Y no es lo mismo verlo en televisión que en directo.

