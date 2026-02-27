"Un mediocentro brutal", "un delantero muy vertical" y "un central que va bien por arriba": el análisis de las tres joyas del Avilés convocados para el partido contra el Tenerife

Nico Palacio, Geni y Hugo Peláez. Obligado por la crisis de bajas que está sufriendo el Avilés, Dani Vidal, técnico blanquiazul, ha tenido que tirar de tres de las perlas de la cantera blanquiazul para medirse al líder de Primera Federación. Los avilesinos se miden al Tenerife (21.15 horas, Movistar+) en un duelo donde el catalán tan solo tiene disponibles a quince jugadores del primer equipo. Cabe destacar que Osky, que durante la semana ha estado entre algodones, ha podido llegar a tiempo. Aun así, no se descarta que Vidal tenga que tirar de cantera a lo largo del partido.

Hugo Suárez, 'Geni'

Uno de los nombres que más expectativas está levantando en la afición blanquiazul es el de Hugo Suárez, hijo de Geni, exjugador del club y actual entrenador del filial. "Es un delantero que pica muy bien al espacio, muy vertical. No es el típico ariete de área de un solo contacto, todo lo contrario. Tiene muy buen control, muy buena acción y además conduce bien", señala Dani Hermosa, entrenador del juvenil del Grujoan, uno de los rivales del Avilés en Liga Nacional. El técnico también destaca la definición de Suárez. "Es un definidor. No tira a reventar, sabe colocarla y cruzarla. Es un delantero muy versátil, que corta a la espalda y hace daño atacando entre central y lateral", analiza. Pablo Tomé, técnico del juvenil del Mosconia, también pone en valor la capacidad de Suárez de "atacar los espacios". "Tiene mucha velocidad y corre con balón. Es un jugador que maneja los espacios bastante bien", señala el del cuadro moscón, que también apunta la capacidad del atacante de "ir mucho al choque". "Mete siempre el pie y luego protesta la acción, no se esconde", sentencia.

Nico Palacio

"Me parece un mediocentro brutal", apunta Hermosa sobre Nico Palacio, otra de las novedades en la convocatoria de Dani Vidal. "Además de conseguir bascularte a todo el equipo es un jugador que consigue filtrar muy buenas líneas de pase, superando la presión del rival con sus pases", señala el técnico del Grujoan, que pone el foco en un detalle. "Siempre que recibe el balón echa un vistazo a todos los lados e incluso a su espalda, para ver si tiene un defensor cerca y saber por dónde tirar el control. Esos pequeños detalles marcan la diferencia", indica. Por su parte, Tomé describe a Palacio como "un mediocentro más creativo que destructor". "Es un tío posicional que sabe acompañar las jugadas. No es excesivamente agresivo en disputas, pero sabe cuándo dar el pase y cuándo continuar las jugadas. Tiene visión de juego", analiza.

Hugo Peláez

"Hugo Peláez es un central que va bien por arriba. Contra nosotros sacaron bastante bien el balón desde atrás", subraya Santi Álvarez, entrenador del Treviense, uno de los rivales del filial del Avilés en su lucha por el ascenso a Primera Asturfútbol. El defensor es uno de los jugadores que más han cuidado dentro de la cantera blanquiazul. Tal es así que en 2023 anunciaron su renovación hasta 2027. Capitán del equipo juvenil la pasada campaña, este año ha dado el salto al segundo equipo avilesino.

Cervera, con "miedo"

"Se ha hablado mucho de las bajas del Avilés y, por experiencia propia, estas cosas me dan mucho miedo, porque los equipos con dificultades son los que suelen dar más problemas: tiendes a pensar que son más fáciles y pasa todo lo contrario", opinó Álvaro Cervera, entrenador del Tenerife, que espera un "resultado corto" ante el Avilés.