El Mosconia inicia una nueva etapa y se convertirá en el cuarto equipo asturiano con esta estructura: “Lo hacemos para seguir creciendo”
Los socios aprueban por mayoría absoluta la reconversión a sociedad anónima deportiva, un proceso que podría extenderse hasta los nueve meses: “Es un acierto porque genera estabilidad en el club”
El Mosconia y sus socios dieron un importante paso en la historia del club, aprobando por mayoría absoluta el inicio del proceso de reconversión del club en sociedad anónima deportiva (SAD). En la casa de la cultura de Grado, 83 socios de los 87 presentes (hubo dos abstenciones y dos votos en contra) votaron a favor de esta medida, con la que el club espera impulsarse aún más en el fútbol regional y nacional. “Lo hacemos para seguir creciendo y para tener un mayor control económico”, explica el presidente de la entidad, José Luis Pastur.
El proceso para convertirse en SAD se encuentra en fase inicial y podría extenderse hasta los nueve meses. En un primer momento serán los socios los que pueden adquirir participaciones y será en una segunda fase cuando puedan entrar inversores externos. Una vez confirmada esta nueva estructura, el Mosconia se convertiría en el cuarto equipo de fútbol de Asturias con la estructura de Sociedad Anónima Deportiva tras Real Oviedo, Real Sporting de Gijón y Real Avilés Industrial. Un hito a tener en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta que el conjunto moscón milita en Tercera Federación.
“Creemos que es un acierto porque genera estabilidad en el club. Estabilidad financiera y jurídica, unido a la posibilidad de que pueda haber inversores que nos ayuden a crecer como equipo y como entidad”, comenta el secretario del club, Juan Antonio Fernández, quien destaca la importancia de que “los socios tengan la capacidad de poder tener voz y voto”. Actualmente, el Mosconia se encuentra en play-off y, con 42 puntos, es cuarto en la tabla regular, con opciones de conseguir el ascenso en la promoción en los próximos meses.
