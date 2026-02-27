El Telecable ficha experiencia y juventud para la nueva directiva con el objetivo claro: la Copa de la Reina

El Telecable Hockey renueva su junta directiva con veteranía y savia nueva antes de la Copa de la Reina

El Telecable Hockey ya tiene nueva junta directiva. El club gijonés apuesta por un equipo que combina experiencia, conocimiento interno de la entidad y la incorporación de perfiles jóvenes —algunas exjugadoras— con el objetivo de reforzar la estructura y afrontar con garantías los próximos retos deportivos, empezando por la inminente Copa de la Reina.

Al frente de la entidad estará Eva Friera como presidenta, acompañada por Eva Mejido en la vicepresidencia. La responsabilidad económica recaerá en Alejandra García, que ejercerá como tesorera, mientras que completan la junta como vocales Sara Lolo, María Álvarez, Javier Zurrón, José Luis Souto, Daniel Sierra, Xuan Ramón Naves y Javier Obeso.

Experiencia y conocimiento del club

Precisamente Xuan Ramón Naves, una de las figuras históricas del club, pone en valor la trayectoria acumulada del nuevo equipo directivo. “Todos tenemos una cierta experiencia, o la mayoría, de haber participado en juntas anteriores; yo fui presidente 15 años”, recuerda.

Una experiencia que, a su juicio, se equilibra con la llegada de nuevos perfiles: “Las nuevas van a aportar mucho, porque han sido jugadoras, saben cómo va todo y pueden sumar desde su juventud”. La combinación de continuidad y renovación busca consolidar la estabilidad institucional en una entidad acostumbrada a competir al máximo nivel del hockey patines femenino nacional.

La Copa de la Reina, primer gran reto

La prioridad inmediata es organizativa. “Por ahora hemos tratado de hacer una comisión de trabajo, pero al tener la Copa de la Reina a la vuelta de la esquina es lo que más trabajo nos lleva”, explica Naves.

La exigencia es elevada. “Tenemos el listón alto de las anteriores cosas que hemos organizado”, añade, en referencia a la experiencia del club en la celebración de grandes citas. El objetivo es claro: que la Copa de la Reina vuelva a ser un escaparate deportivo y social para Gijón y para el Telecable Hockey. “Para la Copa de la Reina queremos ser capaces de atraer a la afición al Palacio, que la gente se sienta identificada con el equipo”, subraya Naves.

La nueva etapa del Telecable Hockey arranca así con la vista puesta en mantener el nivel deportivo que ha caracterizado al club en los últimos años y, al mismo tiempo, reforzar la conexión con su base social en uno de los momentos clave de la temporada. La combinación de experiencia directiva y la incorporación de exjugadoras a la gestión pretende fortalecer un proyecto que aspira a seguir siendo referencia en el hockey patines femenino español.