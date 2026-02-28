La afición, volcada con el Unión: “Que consigan la salvación porque el problema económico lo vamos a solucionar entre todos”

En los aledaños de Ganzábal solo había dos cosas claras antes del inicio del encuentro: que los tres puntos ante la Gimnástica Segoviana se iban a quedar en casa y que, entre todos, el Langreo iba a subsanar sus problemas económicos. Lo primero se logró y, además, todos los abonados del Unión respondieron con creces a la llamada del club y pagaron con gusto los 10 euros para poder ver el encuentro, una medida aprobada en la asamblea extraordinaria del pasado miércoles y que se realizará en todos los partidos como local en lo que queda de curso. “Da gusto ver a la gente así. El pueblo se está volcando y hoy hay más gente de lo habitual”, reconocía Eduardo Moro, abonado desde hace más de 20 años al Unión.

Desde una hora antes los socios se acercaron a las taquillas de Ganzábal para sacar sus entradas. Una cola que se mantuvo incluso con el encuentro ya iniciado. Algunos como Luis Pérez recogían cinco para sus familiares y amigos. “Lo veo muy difícil. Necesitamos que colaboren los empresarios”, expresa. Rubén Gutiérrez, con más de 20 años acudiendo cada semana a Ganzábal, tiene claro que “hay que hacer un esfuerzo para salvar a la entidad” y que “todos tenemos que arrimar el hombro”. Una línea que comparte el exentrenador del Langreo, Alberto Antuña. “La situación es preocupante, pero la gente ha acudido a la llamada de la gestora. No podemos dejar caer un club histórico como este”, sostiene. Ambos creen que el crowdfunding para recaudar fondos es una medida acertada para salvar la enorme deuda del club, aunque piden apoyo más allá de la región. “Si jugadores como Michu, con tanto relieve internacional, lanzan un llamamiento de ayuda seguro que habría una respuesta mucho más positiva”, dice Gutiérrez.

La próxima semana se lanzará oficialmente la campaña del crowdfunding y los socios del Unión ya se replantean cuánto van a aportar para la causa. “No me importa tener que pagar 50 o 100 euros. Tenemos familia y hay que comer, pero entre todos saldremos adelante. Venir aquí no es ir a ver al Oviedo o al Sporting, este es el equipo del pueblo y aquí estamos los amigos de siempre”, señala Gutiérrez, que considera que lo más importante es conseguir la salvación en esta recta final de temporada. “Hay que salvarse porque el problema económico lo vamos a solucionar”, prosigue Moro, que se mostraba asombrado por lo visto el día anterior en las oficinas de Ganzábal. El club puso a la venta equipaciones de la temporada anterior y volaron rápidamente. “Parecía El Corte Inglés”. Un ambiente mejor de lo habitual que se vio reflejado en el marcador final, con ese triunfo por la mínima.