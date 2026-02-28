El asturiano al que una leyenda del pádel le da la oportunidad en la temporada de su retiro: “Es de las semanas más importantes de mi carrera”

Entre los mejores jugadores del circuito mundial que se darán cita en el Gijón Premier Pádel también habrá representación asturiana. Alberto García Trabanco (Gijón, 2005), la mayor promesa del Principado y cada vez más consolidado en el ranking FIP, consiguió una invitación para estar el cuadro principal, donde jugará con una leyenda del pádel como el argentino Miguel Lamperti, que en la temporada de su retiro ha apostado por el asturiano. "Es de las semanas más importantes de mi carrera porque juego en casa, con un mito y con la gente que me ha apoyado desde pequeño viéndome", destaca a LA NUEVA ESPAÑA.

El gijonés guarda un recuerdo especial de la pista del Palacio de Deportes de La Guía, no solo por jugar en casa, sino porque allí fue donde, hace un año, debutó como profesional en el mundo del pádel. Su relación con la raqueta comenzó a los cuatro años, aunque como muchos otros niños, el gijonés comenzó en el tenis, pero a los 16 hubo un punto de inflexión que cambiaría su carrera. "Tuve la ‘mala suerte’ de tener un pequeño accidente en bici que me dio problemas en la ingle y me pasé al pádel, que en principio era menos lesivo".

Desde entonces, su crecimiento con la pala ha sido exponencial. La temporada pasada ya compitió en algunos torneos del principal circuito, el Premier Pádel, y también disputó la Pro Pádel League en Estados Unidos. "Cuando empecé nunca pensé que me pudiese poner el 130 del mundo tan rápido", confiesa el gijonés, que en estos momentos ocupa el puesto 144 del ranking FIP y se dedica exclusivamente a este deporte. "Entre torneos y lo que consigo de las marcas podría vivir, aunque no voy sobrado", comenta entre risas.

Miguel Lamperti y Alberto Trabanco en un partido de esta temporada / Cedida a LNE

En el último tramo de la temporada pasada, mientras Trabanco comenzaba a despuntar, por la cabeza de Miguel Lamperti comenzaba a merodear la posibilidad de su retirada. Y una vez confirmada la decisión, el argentino, quien llegó a ser número dos del mundo y ganó numerosos títulos, se fijó en el gijonés en su última temporada como profesional. "Yo con el zurdito quiero jugar antes de que me retire", le confesó a su entrenador Diego Pezzoni, y Trabanco no dudó. "Cuando me llamó quedé flipando. Jugar con él un orgullo para mí y tengo que aprovechar esta oportunidad", destaca el gijonés, mientras que Lamperti considera que "es un jugador que me puede complementar con su energía y al que yo le puedo aportar experiencia".

Eso último es lo que más valora Trabanco del argentino, que a sus 47 años sigue compitiendo al máximo y ha potenciado a jóvenes promesas. Sin ir más lejos, fue pareja del actual número uno, Arturo Coello, y de Miguel Yanguas, también en el top. "Alberto tiene mucho potencial, espero que crezca y que pueda sacar su mejor nivel", destaca un Lamperti que admite no tener claro el porqué de su adiós. "No tengo ni idea, no he sentido mucho el bajón físico, pero me duele perder y hoy en día estoy jugando previas que nunca lo habría imaginado", reconoce.

Un estreno accidentado... y la invitación de Cristiano Ronaldo

Su debut como pareja se produjo en el primer torneo de la temporada, el Premier Pádel de Riad, donde cayeron eliminados tras unos días accidentados. "Fui a Argentina a hacer la pretemporada con él, pero se lesionó del sóleo y no pudimos entrenar mucho. Luego nos tocó un primer partido duro contra unos suecos", explica Trabanco. Aún así, el asturiano desvela una anécdota que se le quedará para siempre. ¡Cristiano Ronaldo nos escribió por Instagram y nos invitó a su casa!, cuenta emocionado. Lo más curioso, es que la estrella portuguesa los invitó el día de su cumpleaños. "Estuvimos hablando con él y jugamos dos horas a pádel en su casa. Me impresionó mucho porque hasta nos invitó a cenar. Fue una pasada", explica. Incluso uno de los fisios de Ronaldo atendió las molestias en los isquios de Lamperti.

Ahora, en Gijón, esperan dar guerra desde el martes, una vez arranque el cuadro principal. El objetivo marcado por ambos es el de alcanzar el cuadro regularmente y evitar tener que disputar la previa -esta vez se la han ahorrado por entrar con invitación-. "Mi principal objetivo es meterme lo antes posible en el top-100", dice Trabanco, mientras que Lamperti asume como un "desafío" el estar a la altura de las nuevas generaciones padelísticas que cada vez llegan más preparadas. Todo empieza por la cita de Gijón.