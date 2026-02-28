Beatriz Álvarez se lleva la plata en 3.000 metros: resultados de los atletas asturianos en el Campeonato de España

Beatriz Álvarez Díaz se colgó ayer la medalla de plata en los 3.000 metros del Campeonato de España Short Track, disputado en el Velódromo Luis Puig de Valencia, tras una carrera muy táctica y de gran inteligencia competitiva.

La prueba comenzó con el grupo muy compacto, con Beatriz bien colocada en la zona media, atenta a cualquier movimiento, mientras Marta García marchaba en la parte final del pelotón. Con el paso de las vueltas, la favorita fue progresando posiciones y, al aumentar el ritmo, el grupo empezó a estirarse.

A falta de tres vueltas, Marta García lanzó su ataque definitivo y abrió hueco en cabeza. Beatriz reaccionó con firmeza, se situó en segunda posición y defendió esa plaza con autoridad hasta la línea de meta. En los últimos 500 metros consolidó la plata con un crono de 9:10.17, solo superada por la vencedora, en una actuación de enorme mérito a nivel nacional.

Noticias relacionadas

En el 800 metros, Lucía Juan consiguió el pase a la final de hoy, reservada a seis atletas. La asturiana competirá hoy a partir de las 11.30 horas en el intento de intentar ampliar el medallero para la región en la competición valenciana.